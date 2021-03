10 mẫu ô tô hạng sang được giới nhà giàu tại Mỹ chọn mua nhiều nhất

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Những thương hiệu chiếm sóng trong bảng xếp hạng này phần lớn đến từ Đức như BMW, Audi, Mercedes-Benz,...

Theo Windfall, danh sách 10 mẫu xe ô tô được các hộ gia đình giàu có với tài sản hơn 1 triệu USD tại Mỹ sở hữu nhiều nhất cụ thể như sau:

1. BMW X5 - được sở hữu bởi 205.672 hộ gia đình

Mẫu SUV nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alabama (3), California (3), Colorado (1), Connecticut (1), Delaware (3), Florida (2), Georgia (2), Iowa (1), Idaho (2), Illinois (2), Kansas (2), Louisiana (3), Massachusetts (3), Maryland (2), Maine (3), Minnesota (1), Missouri (2), Mississippi (1), Montana (2), Nebraska (3), New Jersey (2), New Mexico (1), Nevada (3), New York (2), Ohio (1), Oklahoma (3), Oregon (2), Pennsylvania (2), Rhode Island (1), South Carolina (1), Tennessee (1), Texas (1), Utah (3), Virginia (2), Washington (3), Wisconsin (1), West Virginia (3), Wyoming (1).

2. Acura MDX - được sở hữu bởi 202.680 hộ gia đình

Mẫu SUV nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alaska (2), Alabama (2), Arkansas (3), Arizona (3), California (1), Colorado (2), Connecticut (3), Washington D.C. (3), Delaware (1), Georgia (1), Idaho (1), Illinois (1), Indiana (3), Kansas (1), Massachusetts (1), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (1), Mississippi (2), North Carolina (2), New Hampshire (1), New Jersey (1), New Mexico (3), New York (1), Ohio (2), Oregon (1), Pennsylvania (1), Rhode Island (3), South Carolina (2), South Dakota (3), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (1), Vermont (2), Washington (1), Wisconsin (2).

3. Cadillac CTS - được sở hữu bởi 132.120 hộ gia đình

Mẫu sedan nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alabama (1), Arkansas (1), Arizona (2), Delaware (2), Florida (3), Illinois (3), Indiana (1), Kentucky (1), Louisiana (2), Michigan (1), Nevada (1), Ohio (3), Oklahoma (2), Pennsylvania (3), West Virginia (2).

4. Audi A4 - được sở hữu bởi 129.888 hộ gia đình

Mẫu sedan nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Alaska (1), Colorado (3), Connecticut (2), Washington D.C. (1), Hawaii (1), Massachusetts (2), Maryland (3), Minnesota (3), North Carolina (3), New Hampshire (2), New Jersey (3), New York (3), Oregon (3), Rhode Island (2), Utah (2), Vermont (1), Washington (2), Wisconsin (3).

5. Lexus RX 350 - được sở hữu bởi 124.093 hộ gia đình

Mẫu SUV nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Iowa (3), Kentucky (2), Nebraska (2), Tennessee (2), Texas (2), Virginia (3).

6. BMW 328i - được sở hữu bởi 113.408 hộ gia đình

Mẫu sedan nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Washington D.C. (32), Florida (1), Georgia (3), Hawaii (2), North Carolina (1), South Carolina (3).

7. Audi A6 - được sở hữu bởi 107.232 hộ gia đình

Mẫu sedan nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Montana (3), New Hampshire (3), Vermont (3)

8. Cadillac Escalade - được sở hữu bởi 104.919 hộ gia đình

Mẫu SUV nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Arkansas (2), Arizona (1), Iowa (2), Idaho (3), Indiana (2), Kansas (3), Louisiana (1), Michigan (3), Missouri (3), Mississippi (3), Montana (1), North Dakota (1), Nebraska (1), Nevada (2), Oklahoma (1), South Dakota (1), West Virginia (1), Wyoming (2).

9. Cadillac SRX - được sở hữu bởi 90.234 hộ gia đình

Mẫu SUV nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: Kentucky (2), Michigan (2), North Dakota (2).

10. Mercedes-Benz E 350 - được sở hữu bởi 85.916 hộ gia đình

Mẫu sedan nằm trong top 3 xe sang được mua nhiều nhất tại các bang: California (2), Hawaii (3).

Nguồn: http://danviet.vn/10-mau-o-to-hang-sang-duoc-gioi-nha-giau-tai-my-chon-mua-nhieu-nhat-5020212311583595.htm