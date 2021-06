Ngân hàng đua huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 15:08 PM (GMT+7)

Khi lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn với người dân, các ngân hàng đang bước vào cuộc đua huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu.

Ngày 3/6, ngân hàng BIDV cho biết đã phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên là 6,2%/năm. Lãi các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu (lãi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cộng biên độ 0,6%/năm.

Mức lãi suất này khá hấp dẫn bởi lãi suất huy động kỳ hạn 3 năm đang được BIDV huy động với lãi suất chỉ 5,6%/năm. Một tổ chức đã mua trọn lô trái phiếu này của ngân hàng.

Trước đó, cũng chính BIDV cho biết một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua trọn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng phát hành ngày 20/5 của ngân hàng. Đây cũng là trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất kỳ thanh toán đầu tiên là 6,33%/năm và các năm sau là lãi tham chiếu cộng biên độ 0,75%/năm.

Ngân hàng VPBank đã huy động được 8.900 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu từ đầu quý 2/2021 đến nay

Ngoài lô trái phiếu 1.000 nghìn tỷ đồng được một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua trọn, trong tháng 5, ngân hàng BIDV cũng phát hành thành công lô trái phiếu 800 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm, lãi suất cố định 6,9%/năm.

Như vậy, sau 3 lần phát hành trái phiếu ngân hàng từ đầu tháng 5 tới nay, BIDV đã thu về số tiền 2.500 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn của nhà băng.

Tại ngân hàng SHB hôm 8/6 đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất 3,8%/năm. Trước đó, vào giữa tháng 5/2021, ngân hàng SHB cũng phát hành được 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm lãi suất cũng là mức cố định 3,8%/năm.

Ngân hàng HDBank cũng vừa thông báo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 2/6/2021 ngân hàng đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 7,775%. Các kỳ thanh toán lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 3,2%/năm.

Còn ngân hàng Bắc Á ngày 31/5/2021 đã phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 4,2%/năm. Đợt phát hành được 2 tổ chức tín dụng mua vào.

Ngoài ra, cũng trong ngày 31/5, ngân hàng TPBank tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất là 3,8%/năm. Trước đó, TPBank cũng đã có 3 đợt phát hành trái phiếu cũng kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng, lãi suất 3%, 3,8% và 4,1%/năm.

Theo Báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết trong tháng 5, ngân hàng đã vượt mặt doanh nghiệp bất động sản để trở thành nhóm có giá trị phát hành trái phiếu lớn nhất thị trường.

Riêng tháng 5, thị trường ghi nhận 46 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước với tổng giá trị phát hành 28.140 tỷ đồng.

Trong đó, riêng nhóm ngân hàng đã phát hành 18.485 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với nhóm xếp sau là các doanh nghiệp bất động sản với tổng giá trị phát hành 4.950 tỷ đồng trong tháng.

Tính trong 2 tháng đầu quý 2, các ngân hàng thương mại đã phát hành tổng cộng 33.674 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường. Số này bao gồm 5.574 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, còn lại phần lớn là trái phiếu thường kỳ hạn 2-3 năm, lãi suất 3,7-4,2%/năm.

Thống kê của VBMA cũng cho thấy thời gian qua đã có nhiều ngân hàng tích cực huy động nguồn vốn thông qua trái phiếu. Cụ thể, từ đầu quý 2/2021 đến nay, ngân hàng VPBank có tới 15 đợt phát hành huy động 8.900 tỷ đồng; TPBank huy động 5.000 tỷ thông qua 6 đợt phát hành; ACB huy động 5.000 tỷ qua 3 đợt phát hành; VIB huy động 4.000 tỷ đồng cũng qua 3 đợt phát hành,…

Theo đánh giá của SSI Research, trái phiếu của các ngân hàng thường không có tài sản đảm bảo, lãi suất thấp hơn trái phiếu doanh nghiệp BĐS, điển hình là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm của các ngân hàng hiện chỉ vào khoảng 3,7-4,2%/năm, thấp hơn nhiều so với mức xấp xỉ 6%/năm tại hầu hết ngân hàng cỡ lớn và 6,5%/năm với các ngân hàng cỡ vừa và nhỏ hiện nay nhưng trái phiếu ngân hàng vẫn ghi nhận thanh khoản cao do được đánh giá có độ an toàn cao nhất vì hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Nguồn: http://danviet.vn/ngan-hang-dua-huy-dong-von-thong-qua-phat-hanh-trai-phieu-5020211661593824.htmNguồn: http://danviet.vn/ngan-hang-dua-huy-dong-von-thong-qua-phat-hanh-trai-phieu-5020211661593824.htm