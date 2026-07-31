Sáng 31/7: Bênh mẹ chồng, con dâu đánh đối thủ nhập viện sau màn tranh cãi đất đai
SKĐS - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Thị Sa Minh (sinh năm 1984, thường trú ấp Trạm, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
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Ngày 20/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài (SN 1981, ngụ xã Tân Xuân) để...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 06:12 AM (GMT+7)