Đề xuất sửa quy định về ôtô phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô do Bộ Tài chính xây dựng. Dự thảo sửa đổi nhiều quy định về chế độ sử dụng xe công đối với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo dự thảo, nhóm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được sử dụng thường xuyên một ôtô không quy định mức giá, kể cả sau khi nghỉ công tác, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư.

So với quy định hiện hành có hiệu lực từ năm 2023, dự thảo bổ sung chức danh Thường trực Ban Bí thư vào nhóm này. Hiện chức danh Thường trực Ban Bí thư được sử dụng thường xuyên một ôtô không quy định mức giá trong thời gian công tác, nhưng chưa áp dụng chế độ này sau khi nghỉ công tác.

Đề xuất được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Chính trị ban hành tháng 9/2025, chuyển chức danh Thường trực Ban Bí thư từ nhóm lãnh đạo cấp cao sang nhóm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Từ đầu tháng 7, chức danh Thường trực Ban Bí thư cũng đã được bổ sung vào diện phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang cùng với 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng, Nhà nước.

Dự thảo đồng thời bổ sung nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác, không quy định mức giá, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trưởng các ban Đảng ở Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đối với các chức danh đang được áp dụng chế độ này, dự thảo giữ nguyên quy định hiện hành. Nhóm này gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng; Phó chủ tịch Quốc hội; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước tại hội nghị Trung ương 3 khóa 14, tháng 7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: VGP

Dự thảo cũng giữ mức giá tối đa 1,7 tỷ đồng đối với nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng các ban Đảng ở Trung ương, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Ủy viên Trung ương Đảng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhóm này còn gồm Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Phó bí thư của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM là Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP HCM; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Riêng Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương không là Ủy viên Trung ương Đảng được đề xuất sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác với mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng.