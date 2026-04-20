Xách dao đoạt mạng đối phương vì bị dọa đánh

Kết quả điều tra xác định, trước đó, Tài và ông Đ.H.A. (SN 1979, ngụ xã Ba Tri) có mâu thuẫn cá nhân và xảy ra cự cãi. Ông A. dọa đánh Tài.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Trương Văn Tài.

Giữa hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài cầm dao đâm đối phương. Gây án xong, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường.

Ông A. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Tài đến Công an xã Tân Xuân để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.