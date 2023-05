Yến mạch giảm cân nhanh vào buổi sáng

Nếu bạn đã ăn yến mạch nhanh cho bữa sáng, thì có lẽ bạn nên đọc bài viết này để biết lý do tại sao yến mạch thô nên là bát ăn sáng của bạn, thay vì yến mạch ăn nhanh.

Mặc dù yến mạch ăn liền hoặc thậm chí là yến mạch cán mỏng là những bữa ăn sáng tốt cho sức khỏe, nhưng loại yến mạch tốt nhất bạn có thể tiêu thụ là yến mạch thô vì chúng thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn bất kỳ loại yến mạch nào khác.

Yến mạch tấm là những hạt trong cùng của yến mạch nguyên hạt, được tiếp tục cắt thành những miếng nhỏ hơn. Chúng có kết cấu thô.

Phần tốt nhất về việc sử dụng yến mạch tấm là chúng có thể được sử dụng thay thế trong bất kỳ công thức bột yến mạch nào, thay vì yến mạch nấu nhanh hoặc yến mạch cán mỏng, trong khi bạn thu được gấp đôi lợi ích!

Dưới đây là những lợi ích của việc tiêu thụ yến mạch :

Tốt cho người bị tiểu đường

Yến mạch thô có thể giúp giảm lượng đường trong máu trong cơ thể. Chúng là những carbohydrate phức tạp có thể giúp phân hủy đường trong cơ thể và giảm tốc độ của nó. Yến mạch thô có chỉ số đường huyết thấp và do đó có thể giúp kiểm soát thành công bệnh tiểu đường.

Giúp cải thiện tiêu hóa

Yến mạch thô rất giàu hàm lượng chất xơ và chất xơ rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Hệ tiêu hóa hợp lý có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu, v.v. Nó cũng có thể điều trị các tình trạng như hội chứng ruột kích thích hoặc IBS.

Giúp kiểm soát cholesterol

Tiêu thụ yến mạch thô có thể giúp kiểm soát mức cholesterol bằng cách giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, có thể làm tắc nghẽn động mạch và sau đó có thể dẫn đến các vấn đề khác như đau tim, đột quỵ, v.v.

Có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư

Yến mạch thô thường hoạt động như một chất chống ung thư vì nó có chứa một loại lignin gọi là enterolactone có chứa chất chống oxy hóa như chất phytochemical trong đó có thể giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể có thể là nguyên nhân gây ung thư.

Giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể

Yến mạch thô rất giàu chất xơ và có thể giúp kiểm soát cân nặng vì chất xơ thúc đẩy cảm giác no trong dạ dày. Do đó, khi no, người đó sẽ chán ăn và sẽ tiêu thụ ít thức ăn hơn. Do đó, điều này có nghĩa là lượng calo hấp thụ ít hơn và tăng cường kiểm soát cân nặng.

Có thể thúc đẩy sức khỏe làn da tốt hơn

Yến mạch cắt thép có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm cao, đồng thời có thể giúp giữ cho làn da sạch sẽ và cũng điều trị mụn trứng cá thành công bằng cách giảm lượng dầu thừa trên da. Yến mạch thô có chứa các hợp chất saponin có tác dụng làm sạch tự nhiên cho da và có thể thúc đẩy một làn da khỏe mạnh và sáng mịn.

Giúp tăng cường miễn dịch cơ thể

Xây dựng khả năng miễn dịch cơ thể là rất cần thiết để duy trì sức khỏe tốt và tránh xa tất cả các loại bệnh cả nhỏ và lớn. Ăn yến mạch có thể có lợi cho hoạt động của hệ thống miễn dịch tổng thể vì chúng có chứa bạch cầu trung tính có thể giúp chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào trong cơ thể.

Có thể cải thiện và tăng mức năng lượng của cơ thể

Tiêu thụ yến mạch cắt thép có thể giúp tăng mức năng lượng của một người lên rất nhiều, vì yến mạch rất giàu protein và các chất dinh dưỡng khác. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người ăn yến mạch cắt nhỏ vào buổi sáng và nó có thể cung cấp cho họ năng lượng bền vững suốt cả ngày.

