"Chân dài" Irina Shayk gây ấn tượng với váy xẻ sâu trên thảm đỏ SAG Awards 2026

Người mẫu Irina Shayk gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ SAG Awards 2026 vào tối 1/3 (giờ địa phương), thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đen cổ chữ V xẻ sâu. Bên cạnh những chi tiết nổi bật như đường xẻ cao đến đùi, áo corset và phần hông độn, điểm nhấn của bộ trang phục là phụ kiện với đôi găng tay opera. "Chân dài" hoàn thiện tổng thể bộ trang phục bằng lối trang điểm quyến rũ với mắt trang điểm đậm và son môi đỏ tươi.

Dù thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ, đây là lần đầu tiên Irina Shayk tham dự lễ trao giải dành cho diễn viên này.

Ảnh: Getty Images

Người đẹp không còn xa lạ với việc thử nghiệm các xu hướng thời trang độc đáo. Vào 1 tháng trước, cô chụp hình cho V Magazine với một đôi găng tay da, kết hợp cùng những thiết kế gây chú ý như corset latex của Vex, quần ống rộng của Mowalola và áo choàng da của Jean Paul Gaultier.

Ảnh: Getty Images

Bộ trang phục tại lễ trao giải lần này cũng không phải lần đầu cô tạo điểm nhấn với đường cong cơ thể. Năm 2025, cô từng xuất hiện trên bãi biển với áo độn mút của Duran Lantink mang phong cách hoạt hình, phối cùng quần đùi bó sát.

Chia sẻ với V Magazine, Irina Shayk cho biết: “Không còn ranh giới nào nữa. Không còn những khuôn khổ chỉ là người mẫu hay chỉ dừng lại như thế này. Nếu điều gì đó mang lại cho tôi niềm vui, nếu tôi yêu thích nó và nếu có một người bạn đồng hành sáng tạo truyền cảm hứng, tôi muốn khám phá điều đó".

Ảnh: Getty Images

Người hâm mộ mong chờ Irina Shayk sẽ tiếp tục xuất hiện với những bộ trang phục thời thượng và độc đáo hơn trong thời gian tới.

Irina Shayk hiện là mẹ đơn thân của bé Lea - con gái chung của cô với bạn trai cũ, tài tử Bradley Cooper. Sau khi chia tay năm 2019, hai người giữ mối quan thân thiện cùng nuôi con. Những năm gần đây, người đẹp không công khai hẹn hò ai kể từ khi đi chơi với cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady hè 2023.