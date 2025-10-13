Vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam

Theo QQ , nữ diễn viên Tần Lam đang miệt mài trên phim trường Tỏa sáng như cô ấy . Dù đã bước sang tuổi 46, Tần Lam vẫn liên tục nhận được kịch bản nữ chính. Chỉ trong vòng 2 năm qua, cô tham gia đóng và có 10 dự án phim ảnh. Không những vậy, nữ diễn viên còn liên tục góp mặt trong các chương trình giải trí. Dù bận rộn, Tần Lam vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gây chú ý với vòng eo được đánh giá "mỏng như tờ giấy A4".

Mới đây, hình ảnh Tần Lam khi bước lên xe nghỉ ngơi đã gây sốt trên các trang mạng xã hội. Vóc dáng hoàn hảo với ba vòng tuyệt mỹ cùng các số đo đáng mơ ước nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Theo QQ , Tần Lam luôn giữ cân nặng trung bình là 45 kg với chiều cao 1,64 m, vòng eo 59 cm và tỷ lệ mỡ cơ thể luôn đạt mức 13%. Từ lâu, Tần Lam đã nổi tiếng là một trong những nữ diễn viên có vóc dáng đẹp nhất trong giới giải trí Hoa ngữ.

"Cô ấy thật xinh đẹp, đáng kinh ngạc, tỷ lệ eo hông quá chuẩn, tôi thấy rất ghen tỵ", "Vóc dáng của Tần Lam chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung", "Vòng eo này đến cô gái 20 như tôi cũng ghen tỵ", "Đây là vóc dáng mà tôi mơ ước", "Đẳng cấp nữ thần không tuổi là đây", "Tần Lam chỉ cao 1,64 m nhưng nhờ tỷ lệ đẹp nên nhìn chân cô ấy cao hơn", là những bình luận nhận được hàng nghìn lượt đồng tình trên Weibo.

Để giữ được vòng bụng phẳng lì không ngấn mỡ, Tần Lam giữ chế độ luyện tập nghiêm ngặt, siết cơ bụng ở mọi lúc, luôn đứng thẳng lưng và thường xuyên đi bộ. Ngôi sao Diên Hi công lược cũng thường uống sinh tố và chỉ ăn no khoảng 6-7 phần.

Theo QQ, trong hai năm qua, Tần Lam thường xuyên góp mặt trong các bộ phim đề tài đô thị như Chuyển mình rực rỡ, Vân tương truyện, Đúng lúc gặp được em, Thành phố nhảy múa, Cô ấy chẳng qua không muốn thua, Thích anh em cũng vậy, Bình đẳng chi môn, Hoàng tước, Thành gia ... Nữ diễn viên đã bước sang tuổi U50 nhưng vẫn được các nhà sản xuất săn đón, giao vai chính. Các tác phẩm của cô cũng thường xuyên đạt thành tích tốt, có tỷ suất người xem cao.

Tần Lam không đặt mục tiêu phải giành giải thưởng lớn để chứng minh thực lực, nhưng cô được đánh giá là ngôi sao quen mặt với khán giả, có duyên người xem tốt. Khác với những nữ diễn viên bước sang lứa tuổi U50 phải đóng vai mẹ, phụ nữ đã có gia đình, nhờ vóc dáng trẻ trung khí chất sang trọng phong cách thời thượng, Tần Lam vẫn dễ dàng vào những vai phụ nữ tuổi 30, nhờ đó cô có nhiều kịch bản để lựa chọn hơn.

Tần Lam nổi tiếng với vai Tri Họa trong Hoàn Châu cách cách 3 . Cô được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" với nhiều bộ phim nổi bật. Năm 2018, Tần Lam nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hi công lược , giúp sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1979 một lần nữa tỏa sáng.

Trong đời tư, nữ diễn viên hẹn hò đàn em kém 10 tuổi Ngụy Đại Huân. Cặp đôi phát triển mối quan hệ sau khi hợp tác trong phim Bác sĩ Đường năm 2022. Ngụy Đại Huân là nam diễn viên có gia thế giàu có, nổi tiếng với bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi.