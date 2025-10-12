Tuýp son dưỡng tầm trung được Vương phi Kate tin dùng

Màu son Kate sử dụng là hồng tự nhiên Rose Shimmer. Sản phẩm có thành phần là các loại bơ thực vật như bơ hạt xoài, bơ hạt mỡ, dầu cám gạo... giúp làm mềm, cấp ẩm sâu cho vùng da môi nhạy cảm.

Vương phi Kate được trông thấy sử dụng son dưỡng của Clarins khi ngồi xem quần vợt vào năm 2019.

Biên tập viên Karen Silas của tạp chí Hello gần đây đã học theo Vương phi Kate, mua tuýp son dưỡng với giá 18 bảng Anh (hơn 600 nghìn đồng) và khá ưng ý về chất lượng. "Công thức dạng gel tan chảy mang đến cho đôi môi một chút sắc màu tự nhiên tinh tế, dễ dàng thoa lên môi mọi lúc mọi nơi, dưỡng ẩm và bảo vệ môi khá ổn", cô nhận xét.

Karen cho biết cô sản phẩm này được cô sử dụng quanh năm, có thể dùng như lớp dưỡng hoặc tận dụng làm son bóng sau khi thoa son màu. Cách này giúp đôi môi có độ bóng nhẹ, tạo cảm giác đầy đặn, quyến rũ hơn đồng thời hạn chế khô nẻ hiệu quả.

Karen cho biết ưu điểm lớn của sản phẩm nằm ở mùi vani dễ chịu và thiết kế cọ son. "Trong khi nhiều loại son dưỡng khác được thoa bằng đầu nhựa của tuýp, thì son dưỡng của Clarins có đầu cọ dạng cushion, giúp son lướt nhẹ nhàng trên môi, dễ tán đều", biên tập viên làm đẹp nhận xét. Tuy nhiên, Karen cũng chỉ ra điểm cô không thích nhất ở tuýp son dưỡng này là cảm thấy môi có vị ngọt sau khi thoa.

Đầu son có dạng như bông phấn được biên tập viên Karen nhận xét giúp dễ tán đều, đem lại cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với vùng da mỏng manh.

Clarins cũng là một trong những thương hiệu được hoàng gia Anh phê duyệt và sử dụng nhiều thập niên qua. Sinh thời, Nữ hoàng Elizabeth II cũng rất chuộng Clarins và dùng sản phẩm của hãng này trong một số dịp quan trọng của cuộc đời. Bà từng đề nghị hãng làm đẹp của Pháp tạo ra một loại son môi cho lễ đăng quang năm 1953. Năm 2007, Nữ hoàng cấp chứng nhận hoàng gia cho thương hiệu này.