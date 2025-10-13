Tối 12/10, đêm chung kết mùa 9 của Vietnam’s Next Top Model diễn ra tại TPHCM. Top 4 thí sinh tranh tài gồm Bảo Ngọc, Mai Hoa, Mỹ Ngân và Giang Phùng.

Đêm thi được chia thành hai phần: catwalk và chụp ảnh trực tiếp trên sân khấu. Trong phần trình diễn đầu tiên, bốn thí sinh thể hiện khả năng làm chủ sân khấu qua từng sải bước. Mai Hoa gây ấn tượng với phong thái chắc chắn và kỹ năng catwalk vững vàng. Bảo Ngọc ghi điểm bằng thần thái lạnh lùng. Mỹ Ngân thể hiện sự tiến bộ. Giang Phùng - thí sinh được yêu thích nhất - mang đến năng lượng tươi mới và tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

Ở phần thi photoshoot, các cô gái hóa thân thành những “đóa hồng” trên sân khấu được thiết kế với hiệu ứng phản chiếu và bục cao. Dù gặp sự cố trượt ngã khi vừa bước ra, Giang Phùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần thi, nhận được lời khen từ giám khảo Hà Đỗ. Mai Hoa tiếp tục khẳng định phong độ ổn định khi thể hiện khả năng kiểm soát ánh mắt và tạo dáng chuyên nghiệp.

Cô gái cao 1,84 m thắng giải Vietnam's Next Top Model.

Sau hơn ba giờ tranh tài, kết quả cuối cùng được công bố: Lại Mai Hoa là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025. Ba thí sinh còn lại gồm Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng đồng giải Á quân. Khoảnh khắc được xướng tên là quán quân, Mai Hoa bật khóc, khép lại hành trình trưởng thành và bứt phá tại chương trình.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Mai Hoa nói cô xem chiến thắng này là điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước: "Tôi muốn dùng cơ hội này để học hỏi và khẳng định người mẫu Việt Nam hoàn toàn có thể sải bước tự tin trên sàn diễn quốc tế".

Với ngôi vị quán quân, Mai Hoa nhận hợp đồng người mẫu hai năm, có cơ hội chụp ảnh bìa tạp chí thời trang tại Paris và làm việc tại các kinh đô thời trang lớn.

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, cao 1,84 m với số đo 83-65-96 cm. Cô từng giành chiến thắng ở hạng mục Top Model Online, qua đó nhận tấm vé vàng vào thẳng vòng trong. Trước khi đến với nghề người mẫu, Mai Hoa là sinh viên Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong suốt mùa giải, cô ghi dấu với hai lần thắng thử thách và phong độ ổn định ở các vòng quay video, chụp ảnh và trình diễn thời trang. Từ tập 5 trở đi, Mai Hoa liên tục được giám khảo đánh giá cao nhờ sự tiến bộ rõ rệt và tinh thần cầu thị.