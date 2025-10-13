Harper lập thương hiệu làm đẹp riêng ở tuổi 14

Theo tờ The Sun, đầu tháng này, thương hiệu HIKU BY Harper được đăng ký bản quyền thông qua hai hồ sơ do công ty H7B Limited đứng tên. Đây là doanh nghiệp do chính Victoria Beckham thành lập để dành riêng cho con gái út. Tên công ty H7B được lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của cô bé - Harper Seven Beckham. Truyền thông Anh cho rằng Harper đang rục rịch nối nghiệp mẹ, sắp trở thành doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp.

Victoria Beckham và con gái út trong buổi ra mắt phim tài liệu hôm 8/10 tại London.

Một nguồn tin cho biết: "Harper yêu thích thời trang, trang điểm và đã bắt đầu làm hướng dẫn trang điểm. Kế hoạch là tạo ra một thương hiệu nhắm vào thị trường trẻ tuổi, lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng và vẻ đẹp Hàn. Gia đình Beckham là những bậc cha mẹ ủng hộ con cái phát triển tài năng, khám phá sở thích và ý tưởng kinh doanh của chúng. Họ là một gia đình rất năng động".

Cách đây ít hôm, Harper được bố mẹ cho phép dùng mạng xã hội sau hai tháng bước sang tuổi 14 (tuổi hợp pháp lập Instagram ở Anh và Mỹ là 13). Tuy nhiên, cô bé cần tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt ngay từ đầu, gồm việc không công khai các bài đăng. Harper để ảnh đại diện là hình chân dung đơn sắc. Ở phần giới thiệu, cô bé ghi: "Harper Beckham. Chính là tôi. Cô gái tóc vàng yêu thích của bạn. Ở London/ Los Angeles/ Miami".

Hiku By Harper là tên đề xuất cho thương hiệu chăm sóc da và làm đẹp của con gái út nhà Becks.

Thời gian gần đây, ngoài việc có tài khoản Instagram riêng, Harper xuất hiện ngày càng nhiều trên Instagram của mẹ. Victoria từng chia sẻ rằng Harper có thể trở thành một bà trùm trong lĩnh vực làm đẹp hoặc một diễn viên hài độc thoại bởi tính cách hài hước.

Con gái 14 tuổi nhà Becks cũng thường xuyên giúp mẹ quảng bá mỹ phẩm thông qua những đoạn video ngắn tự trang điểm. Harper thuần thục từ kỹ thuật trang điểm, giới thiệu sản phẩm đến cách để góc mặt trước máy quay, gợi liên tưởng đến ngôi sao truyền hình, bà chủ hãng mỹ phẩm Kylie Jenner. Tại buổi ra mắt nước hoa cuối năm 2024 của Victoria Beckham tại New York, cô út nhà Becks cũng viết lên tấm thiệp mơ ước: "Tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi lớn lên".

Gia đình Beckham có bốn người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi) - đều đang xây dựng sự nghiệp riêng. Brooklyn thử sức với người mẫu, nhiếp ảnh và ẩm thực; Romeo theo đuổi người mẫu; Cruz bước vào âm nhạc; còn Harper đang thể hiện đam mê với làm đẹp và thời trang. Ảnh: Wire

Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con gái út của cựu tiền vệ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Harper có ba anh trai: Brooklyn, Romeo và Cruz. Là con gái duy nhất trong gia đình giàu có và nổi tiếng hàng đầu Hollywood, Harper từ bé đã thu hút sự chú ý của truyền thông.