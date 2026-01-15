Việc làm hàng ngày giúp U50 giữ ngoại hình trẻ hơn chục tuổi

"Có người còn nhận xét tôi trông chỉ như 27, 28 tuổi khi nhìn từ phía sau", Ngọc cười nói.

Nữ phiên dịch tiếng Nhật cho biết thiết lập lối sống lành mạnh, khoa học suốt nhiều năm. Hàng ngày, chị thường dậy từ 4h30 - 5h sáng để đi bộ khoảng 5 km trong công viên gần nhà. Sau đó, chị tiếp tục thực hiện các động tác cơ bản như plank và nâng tạ tay tại nhà kết hợp một số tư thế yoga nhằm mục tiêu cải thiện độ săn chắc, linh hoạt cơ thể.

Thói quen ngủ sớm, dậy sớm và tập luyện mỗi sáng cũng giúp Ngọc thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái, lạc quan.

Đào Ngọc tự hào với vóc dáng săn chắc nhờ lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, 8X tin thói quen ăn uống đóng vai trò không nhỏ giúp ngoại hình trẻ trung, năng động. "Nhiều năm qua tôi không ăn thịt bò, thịt heo nhiều. Tôi thường bắt đầu ngày mới với 1-2 quả trứng cùng khoai lang, một quả chuối và thêm ly cafe ít sữa", Ngọc cho biết.

Bữa trưa và tối, chị chỉ ăn uống no khoảng 80% và tuân thủ quy tắc tiêu thụ chất xơ, đạm trước, cuối cùng mới ăn đến cơm hay các món chứa nhiều tinh bột. Nhờ thứ tự ăn này, Ngọc không tiêu thụ quá nhiều tinh bột lại đảm bảo cơ thể luôn có đủ lượng chất xơ cần thiết. "Tầm 3h chiều, tôi có thói quen ăn chút trái cây, sữa chua ít đường để không bị đói, duy trì năng lượng làm việc", chị nói.

Ở độ tuổi tứ tuần, Đào Ngọc thấy cuộc sống có thêm nhiều năng lượng tích cực mỗi khi được những người xung quanh khen ngợi, hỏi han về cách giữ gìn vóc dáng.