2 việc đầu tiên Kate Hudson làm sau khi thức dậy để giữ vẻ trẻ đẹp

Ở tuổi 46 và trải qua ba lần sinh nở, Kate Hudson vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và vẻ đẹp tự nhiên. Nữ diễn viên luôn duy trì chế độ ăn uống, tập luyện điều độ từ trẻ nên duy trì được sự trẻ trung, luôn tràn đầy năng lượng. Người đẹp thường tập yoga, pilates, đạp xe và khiêu vũ.

Trong bài phỏng vấn mới đây với Eating Well, khi được hỏi về quy trình buổi sáng, Hudson cho biết sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên cô làm là thiền và uống một ly nước chanh ấm.

"Khi ở nhà, thói quen buổi sáng của tôi rất đơn giản", cô nói. "Tôi thường dậy vào khoảng 6 giờ và dành thời gian thiền trong lúc uống một ly nước ấm pha chanh. Tôi cũng cố gắng không nhìn vào điện thoại trong khoảng thời gian này".

Thiền là một phương pháp đơn giản, miễn phí nhưng giúp giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung hiệu quả. Vì có tác dụng giảm stress, thiền cũng có thể giúp hạ huyết áp.

Trong khi đó, nước ấm pha chanh không chỉ cấp nước cho cơ thể sau một đêm dài mà còn bổ sung vitamin C có lợi cho làn da và hệ miễn dịch. Uống một loại đồ uống ấm vào buổi sáng - dù là cà phê, trà hay nước ấm - đều có thể hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Thức uống Hudson chọn là một ví dụ điển hình, thân thiện với đường ruột.

Kate Hudson khi dự Lễ trao giải Quả Cầu vàng đầu năm nay. Ảnh: JustJared

"Khoảng một giờ sau khi ngủ dậy, tôi mới uống cà phê hoặc trà, rồi đi chân trần ra ngoài, hướng mắt về phía mặt trời. Đây là thói quen mới mà tôi rất thích làm trước khi các con thức giấc", Hudson nói.

Nữ diễn viên cho biết ngắm mặt trời (sun gazing) mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. "Ngắm mặt trời vào buổi sáng giúp điều hòa nhịp sinh học và để cơ thể sẵn sàng chào đón ngày mới", cô nói. Nghiên cứu về tác động tích cực của ánh nắng với giấc ngủ cũng cho thấy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn trong ngày có thể kéo dài thời lượng ngủ; hấp thụ ánh nắng vào buổi sáng sớm giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ buổi tối hơn.

Bữa sáng yêu thích của Hudson là một ly sinh tố protein. Ngoài ra, cô cũng luôn dự trữ sẵn trong bếp nhiều món ăn nhẹ lành mạnh cho cả gia đình, như trái cây tươi và rau củ, để mọi người có thể dùng suốt cả ngày. "Tôi thường cắt sẵn cà rốt, dưa chuột, củ đậu và ớt chuông, cho vào lọ thủy tinh với một ít nước dưới đáy để giữ độ tươi rồi cho vào tủ lạnh. Tôi cũng cắt sẵn các loại trái cây như xoài, dứa và dâu để bọn trẻ có thể lấy ăn bất cứ lúc nào", cô nói.

Về thói quen buổi tối, Hudson cũng giữ mọi thứ thật đơn giản.

"Tôi thường lên giường khá sớm và cố gắng đọc sách trước khi ngủ. Dĩ nhiên, đôi khi việc này hơi khó, vì tôi mê đồ nội thất và thích lang thang trên các trang đấu giá trực tuyến, không phải để mua, mà chỉ để ngắm xem có gì thú vị không", bà mẹ ba con nói.