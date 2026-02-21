Thói quen ăn uống giúp nam thần U60 trẻ như thanh niên

Cận kề tuổi 60 song nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu ChuanDo Tan vẫn duy trì được phong độ không thua kém thanh niên là bao. "Nam thần" người Singapore có gu thời trang trẻ trung cùng vóc dáng vạm vỡ, bụng 6 múi. Nhiếp ảnh gia tin rằng sức khỏe và vóc dáng phụ thuộc 70% vào chế độ ăn uống hàng ngày, việc tập luyện chỉ chiếm 30% nên tuân thủ thực đơn khoa học.

Nhiếp ảnh gia ChuanDo Tan giữ phong độ 'ăn đứt' nhiều thanh niên ở độ tuổi cận kề 60.

Mỗi buổi sáng, anh bắt đầu ngày mới với 6 quả trứng (chỉ dùng 2 lòng đỏ), kết hợp cùng sữa và đôi khi thêm quả bơ hoặc các loại quả mọng, giúp bổ sung protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh để duy trì khối lượng cơ bắp mà không gây nặng bụng.

Bữa trưa và bữa tối, anh ưu tiên những món đơn giản như cơm gà hoặc súp cá nấu cùng rau xanh, chú trọng nguyên liệu tươi, ít dầu mỡ, hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán hay gia vị đậm. Thay vì uống cà phê hay trà, ChuanDo Tan chủ yếu uống nước lọc, chú trọng giữ đủ độ ẩm cần thiết cho cơ thể. Anh cũng tránh xa rượu bia và đồ uống có đường.

ChuanDo thường xuyên nhận được những câu hỏi về cách để duy trì phong độ trẻ trung, anh cho biết ‘bí quyết thực sự là duy trì một tư duy lành mạnh’. Thay vì mù quáng theo đuổi vẻ bề ngoài, anh tin rằng suy nghĩ tích cực và niềm đam mê công việc là những yếu tố cơ bản để duy trì sự trẻ trung.

Khi thèm ăn vặt, anh thường chọn các loại hạt và quả mọng tự nhiên thay cho bánh kẹo ngọt. Chế độ ăn uống này không chỉ giúp duy trì tỷ lệ mỡ thấp mà còn ổn định đường huyết, mang lại nguồn năng lượng bền bỉ - bí quyết quan trọng góp phần giữ gìn phong độ và vẻ ngoài "không tuổi" của nam nhiếp ảnh gia.

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, ChuanDo Tan duy trì khoảng 3-4 buổi tập luyện mỗi tuần, anh dành 30 phút cho việc tập tạ, tập trung vào các động tác phức hợp như squat, lunge, bench press hay pull-up để rèn luyện hiệu quả các nhóm cơ lớn. Thay vì chạy bộ cường độ cao, anh ưu tiên đi bộ nhanh trên máy chạy bộ hoặc ngoài trời để cải thiện tuần hoàn tim phổi, tăng độ linh hoạt cho xương khớp. ChuanDo Tan cũng đi bơi hầu hết các ngày trong tuần giúp đốt cháy mỡ thừa, định hình vóc dáng và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Từng có công việc chính là nhiếp ảnh gia, hiện ChuanDo Tan lấn sân người mẫu, diễn viên, được nhiều nhãn hàng 'để mắt'.

ChuanDo Tan sinh năm 1966, là nhiếp ảnh gia người Singapore nổi tiếng nhờ ngoại hình trẻ trung, phong độ. Ngày trẻ, ChuanDo khởi nghiệp với vai trò người mẫu nên anh có nhiều cảm hứng, đam mê với thời trang, nhiếp ảnh. Anh từng hoạt động solo 9 năm, sau đó kết hợp cùng một nhiếp ảnh gia khác tạo nên một công ty nhiếp ảnh nổi tiếng tại Singapore. Chuando còn muốn trở thành một diễn viên, đã ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ Hong Kong - cũng chính là công ty đại diện cho Angelababy và người mẫu Nhật Bản, Koko Mizuhara.