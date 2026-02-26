'Kiếp nạn' tháo nails giả sau Tết và những điều cần lưu ý để bớt hại móng

Những ngày sát Tết là lúc chị em háo hức làm đẹp móng tay chơi xuân, còn khi hết Tết, cũng là lúc "đại hội tháo nail" rầm rộ khắp nơi. So với việc sơn màu trực tiếp lên móng thật, các chị em chọn làm móng giả có phần chật vật hơn trong khoản tháo nails. Trên các hội nhóm làm đẹp, chủ đề này thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một cô gái còn đăng tải cận cảnh bộ móng sau khi tháo móng úp của mình nhưng cứ 'chạm vào là đau' do bị mài móng quá mỏng.

Một trường hợp móng bị mài mỏng khiến móng trở nên nhạy cảm, đau buốt.

Bên dưới phần bình luận, nhiều chị em khuyên chủ nhân bài đăng nên tạm ngưng làm móng một thời gian, tập trung vào mục tiêu dưỡng và bảo vệ để móng dần hồi phục. Cũng có ý kiến gợi ý nên sơn cứng móng để hạn chế tình trạng móng mỏng, giòn dễ gãy. Tuy nhiên, nhược điểm của bước sơn cứng móng là vẫn phải hơ móng dưới đèn LED. Trường hợp móng tay mỏng, đang tổn thương, khi hơ rất dễ gặp tình trạng đau buốt, nóng ran đầu ngón tay.

Móng úp là kỹ thuật làm đẹp, nối dài móng bằng cách sử dụng loại móng giả làm từ nhựa, dán trực tiếp lên bề mặt móng thật bằng keo chuyên dụng.

Trước khi gắn móng giả, thợ làm nails thường dũa nhám bề mặt móng nhằm tăng độ ma xát nhờ đó khi dán móng giả lên móng thật cùng keo chuyên dụng, móng sẽ dính chặt và bền hơn. Sau khi tháo móng, bề mặt móng không bằng phẳng nên thợ làm nails cần tiếp tục phải dũa mịn, khiến lớp sừng trở nên mỏng manh. Với những người vốn có móng tay mỏng, yếu, sẽ rất dễ gặp phải tình trạng đau buốt.

Ánh Tuyết - chủ một tiệm nails tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết khi phá móng gel hay tháo móng giả đều cần có kinh nghiệm cùng dụng cụ nails chuyên dụng. Đối với móng úp và móng giả, có nơi sử dụng cách tháo truyền thống, có nơi sử dụng thêm dung dịch phá keo để tháo bỏ dễ dàng, giảm tổn thương mỏng. Tóm lại, chị em không nên tự tháo, tự cậy tại nhà, rất dễ kéo theo lớp sừng trên bề mặt móng, khiến móng tổn thương nặng, thậm chí lật móng, chảy máu.

Tự phá móng gel, gỡ/bóc móng giả tại nhà có thể khiến bề mặt móng thật tổn thương nặng nề.

Trường hợp bề mặt móng mỏng, xước nhiều sau khi phá sơn gel hay tháo móng giả, chị em nên yêu cầu thợ làm móng chà mịn, nhẹ nhàng và tạm "kiêng" sơn móng một thời gian để móng tay hồi phục. Cũng có thể dùng các loại sơn dưỡng truyền thống, không cần sấy bằng đèn LED nhằm hỗ trợ móng cứng hơn, hạn chế gãy, xước móng. Thoa các loại tinh dầu tự nhiên như dầu jojoba, dầu hạnh nhân, vitamin E,... cũng có tác dụng dưỡng ẩm, phần nào cải thiện tình trạng móng khô, giòn, dễ gãy.