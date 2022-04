Victoria Beckham giữ sắc vóc đáng ngưỡng mộ vì chỉ ăn 2 thứ này suốt 25 năm

Cô chỉ ăn cá và rau luộc trong suốt 25 năm qua.

Victoria Beckham vẫn mãi xứng danh là một fashionista hàng đầu.

Mới đây, thật bất ngờ khi David Beckham tiết lộ trong một tập podcast rằng: “Tôi rất có cảm xúc với đồ ăn và rượu. Khi thưởng thức món gì ngon tôi rất muốn mọi người cùng thử. Nhưng thật không may tôi đã cưới một người chẳng hề đổi món suốt 25 năm qua. Từ khi tôi biết cô ấy, Victoria chỉ ăn cá nướng, rau luộc và hiếm khi chệch khỏi thói quen đó”.

Trong cá chứa nhiều Omega 3, vitamin A và vitamin C, giúp da tiêu độc và dưỡng ẩm. Cá hồi còn có thành phần chống lão hóa, giúp bạn duy trì làn da căng mịn như thời còn trẻ. Đặc biệt, Victoria rất thích ăn cá hồi vì cá hồi chứa chất chống lão hóa có tác dụng gấp 500-1000 lần so với vitamin C thông thường vì thế có tác dụng chống các tia cực tím UV và tăng cường khả năng chống lão hóa của da.

Dù đã là mẹ 4 con cô vẫn hết sức trẻ trung.

Còn rau, bà xã Beckham cũng từng chia sẻ thay vì xào, cô thường chế biến các món rau thành món luộc, hấp để có thể hấp thụ được nhiều nhất chất dinh dưỡng vốn có của nó. Cô kiên trì ăn món rau luộc vì chúng không chứa chất béo (khi so sánh với các loại rau củ được nấu chín thông thường). Ngoài ra, rau luộc có chứa một lượng lớn chất xơ giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình. Ngoài ra theo nghiên cứu khoa học, rau luộc có nhiều nước và chất dinh dưỡng cần thiết như chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm, giúp ngăn chặn các vấn đề về da.

Cô đã ăn cá trong thực đơn của mình suốt 25 năm qua mà không hề thay đổi.

Và tất nhiên không thể thiếu rau luộc.

Ngoài chế độ ăn kiêng khem, Victoria Beckham còn nổi tiếng với chế độ tập luyện cực chăm chỉ với nhiều bài tập khó như gym, nâng tạ nặng, yoga, squat… để giữ dáng. Chẳng thế mà ở tuổi 48, Victoria Beckham vẫn sở hữu body săn chắc không chút mỡ thừa dù đã sinh 4 con. Chưa kể, mỹ nhân này còn có những bí quyết chăm sóc sắc đẹp, skincare đặc biệt giúp trẻ lâu, chẳng hạn không bao giờ quên các loại kem dưỡng ẩm, serum, kem cho vùng mắt, chống lão hóa bằng giấm táo… thậm chí từng gây sốc khi dùng kem dưỡng da từ… phân chim.

Hiếm khi diện bikini nhưng mỗi lần khoác lên mình item này, cô đều khiến chị em thổn thức vì vóc dáng quá đẹp.

"Bà Becks" xuất hiện đầy ấn tượng trên bìa tạp chí Vogue.

Victoria Beckham xứng đáng là một biểu tượng về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

