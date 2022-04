Sắc vóc ngọt ngào, nóng bỏng của nữ ca sĩ 19 tuổi ‘đại thắng’ Grammy 2022

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 12:48 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không chỉ gây tiếng vang toàn cầu với tài năng âm nhạc vượt xa tuổi tác, Olivia Rodrigo còn sở hữu sắc vóc ngọt ngào, nóng bỏng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lễ trao giải Grammy 2022 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Một trong số đó là màn tỏa sáng của tân binh 19 tuổi Olivia Rodrigo khi “ẵm” ba kèn vàng danh giá, gồm “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”, “Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất” và “Album giọng Pop xuất sắc nhất”. Trên sân khấu lễ trao giải, cô chia sẻ: “Giấc mơ lớn nhất của tôi đã trở thành hiện thực”.

Trước khi giành được giải thưởng, Olivia đã có màn trình diễn đầy cảm xúc với bản hit đình đám "Drivers License" mang về cho cô một trong những giải Grammy danh giá.

Người đẹp Gen Z cũng là một trong những ngôi sao được khen ngợi mặc đẹp nhất thảm đỏ lễ trao giải năm nay với bộ cánh ôm sát người, tôn thân hình nuột nà và vòng một căng tràn.

Hơn một tuần trước, Olivia cũng "thống trị" Lễ trao giải Âm nhạc iHeartRadio 2022 với 9 giải thưởng, bao gồm hạng mục "Nữ nghệ sĩ của năm". So với tuổi đời và tuổi nghề, những thành tích mà Olivia đạt được thực sự khiến cả thế giới khâm phục.

Olivia Rodrigo sinh năm 2003 tại California, Mỹ. Cô mang trong mình ba dòng máu Philippines, Đức và Ireland. Cô gia nhập làng giải trí Hollywood vào năm 2015 với tư cách diễn viên, người mẫu, chủ yếu hợp tác với Disney. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi người đẹp là “An American Girl: Grace Stirs Up Success”, “Bizaardvark” và “High School Musical: The Musical: The Series”.

Năm 2019, Olivia đăng tải sáng tác “All I Want” (nhạc phim của “High School Musical”) và gây tiếng vang trên mạng xã hội với hơn 31 triệu lượt xem trên YouTube. Nhờ đó, cô được mời ký hợp đồng với hãng đĩa của Universal Music Group, đơn vị chủ quản của Taylor Swift, Madonna, Billie Eilish và Lady Gaga.

Năm 2020, cô ký hợp đồng với Geffen Records và phát hành đĩa đơn đầu tay "Drivers License" vào ngày 8/1/2021. Bài hát này giúp nữ ca sĩ Gen Z trở thành “hiện tượng âm nhạc toàn cầu”, sở hữu chuỗi thành tích đáng nể.

"Drivers License" đạt doanh số 16.000 bản và thu hút 21 triệu lượt nghe trực tuyến tính riêng tại thị trường Mỹ sau ba ngày phát hành, giúp Olivia Rodrigo trở thành nghệ sĩ trẻ nhất có bài hát đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ thứ 3 trong lịch sử có đĩa đơn đầu tay nắm giữ Top 1 trên Hot 100. Đĩa đơn này cũng đạt vị trí số một bảng xếp hạng ở Úc, Ireland, New Zealand, Hà Lan, Na Uy và Vương quốc Anh.

Năm ngoái, Olivia Rodrigo trở thành ngôi sao thành công nhất MTV VMAs 2021 khi "ẵm" một lúc ba giải thưởng quan trọng là "Bài hát của năm", "Nghệ sĩ mới xuất sắc" và "Màn trình diễn đột phá của năm" nhờ đĩa đơn đầu tay.

Cùng năm, Olivia Rodrigo được mời đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn hàng đầu xứ cờ hoa về virus SARS-CoV-2 trong một hoạt động nhằm thúc đầy tầm quan trọng của việc tiêm chủng ngừa COVID-19. Phía Nhà Trắng muốn thông qua tầm ảnh hưởng của Olivia để gửi thông điệp đến người hâm mộ âm nhạc rằng “tiêm phòng là cách để giữ an toàn cho bản thân, đảm bảo họ có thể gặp gỡ bạn bè và đến các buổi hòa nhạc”.

Cũng trong năm 2021, Olivia phát hành album đầu tay "SOUR". Sản phẩm âm nhạc này mang về cho cô “Album giọng Pop xuất sắc nhất”.

Không chỉ tài năng, Olivia còn sở hữu ngoại hình nổi bật. Cô mang vẻ đẹp pha trộn giữa châu Á và châu Âu, vừa ngọt ngào, dễ thương, vừa sắc sảo, hiện đại.

Xuất thân người mẫu, cựu ngôi sao Disney có thân hình săn chắc, cân đối, làn da nâu quyến rũ. Được biết, cô cao 1m65, nặng 55kg.

Phong cách thời trang của Olivia biến hóa giữa trẻ trung, nữ tính của lứa tuổi teen và trưởng thành, "bốc lửa" như nhiều mỹ nhân Âu - Mỹ khác.

Ở tuổi 19, Olivia Rodrigo có trong tay mọi thứ mà hầu hết các cô gái khao khát, ngoại hình xinh đẹp và sự nghiệp thành công.

Nguồn: http://danviet.vn/sac-voc-ngot-ngao-nong-bong-cua-nu-ca-si-19-tuoi-dai-thang-grammy-2022-5020225...Nguồn: http://danviet.vn/sac-voc-ngot-ngao-nong-bong-cua-nu-ca-si-19-tuoi-dai-thang-grammy-2022-50202254124716201.htm