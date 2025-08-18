16 Hoa hậu quốc tế sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện khởi động Miss Cosmo 2025

Không ít thí sinh của Miss Cosmo 2025 từng chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới.

Miss Cosmo Laos 2025 Christina Lasasimma

Người đẹp đến từ thủ đô Vientiane sở hữu chiều cao 1m74, từng đăng quang Miss Laos 2012, Miss Universe Laos 2020 và Miss Supranational Laos 2024. Tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Dhurakij Pundit (Thái Lan), Christina thành thạo bốn ngôn ngữ gồm Lào, Anh, Nga và Thái. Cô là bạn thân của Hoa hậu Khánh Vân từ khi cùng tham gia Miss Universe 2020, cô từng sang Việt Nam dự đám cưới nàng hậu. Christina là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Best Face tại Miss Cosmo 2025.

Miss Cosmo Bolivia 2025 Fernanda Antelo

Fernanda Antelo, 25 tuổi, đến từ Santa Cruz de la Sierra, từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Bolivia 2021 và đại diện quốc gia tại Miss Charm 2024 tổ chức tại Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m72, tốt nghiệp kỹ sư thương mại, thông thạo tiếng Anh và tiếng Ý, cô không ngừng tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa thông điệp về bản lĩnh và lòng nhân ái.

Miss Cosmo Cuba 2025 Amys Nayelli Nápoles Ochoa

Sở hữu chiều cao 1m83, Amys Nayelli Nápoles Ochoa là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Miss Cosmo 2025. Người đẹp sinh năm 2004 từng đăng quang Teen Universe USA Arizona 2023 và khởi xướng chiến dịch gây quỹ Support Alma de Hogar's Young Dreamers trên GoFundMe, nhằm hỗ trợ khoảng 10 trẻ em từ 7 đến 18 tuổi tại mái ấm Alma de Hogar (Tolleson, Arizona).

Miss Cosmo Panama 2025 Italy Johan Peñaloza Mora

Sinh năm 2005, cao 1m77, Italy Mora là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng mẫu Panama. Trước khi được trao sash Miss Cosmo Panama 2025, cô đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

Miss Cosmo Iceland 2025 Kristin Anna Jonasdottir

Kristin Anna, Á hậu 3 Miss Iceland 2025, giành danh hiệu vào tháng 4 vừa qua. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch đậm chất Bắc Âu cùng phong thái cuốn hút, cô được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một người phụ nữ Iceland hiện đại, năng động và đầy bản lĩnh.

Sự kiện khởi động Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM. Tại sự kiện, BTC sẽ công bố quốc gia đăng cai, loạt đổi mới về định dạng và trải nghiệm, cùng các hoạt động bên lề. Sự kiện dự kiến có khoảng 16 đại diện Miss Cosmo 2025 tham dự.