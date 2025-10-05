Vì sao chăm chỉ thoa kem mắt quanh năm suốt tháng nhưng mắt vẫn "gấu trúc"?

Nguyên nhân di truyền

Di truyền là trong số những nguyên nhân gốc rễ khiến bạn phải sống chung với cặp mắt gấu trúc. Mắt thâm do di truyền thật sự không thể cải thiện hoàn toàn chỉ bằng các loại kem mắt, vì nó liên quan đến cấu trúc da và mạch máu trong gen của gia đình.

Cơ địa dị ứng

Nghe tưởng như vô lý nhưng thật ra một số bệnh như dị ứng, như viêm xoang, hay các vấn đề về gan có thể làm tăng quầng thâm ở mắt.

Thiếu ngủ và thường xuyên căng thẳng

Lối sống không lành mạnh bao gồm thiếu ngủ kéo dài và stress mãn tính có thể gây ra các vấn đề về da, đặc biệt là quầng thâm mắt. Căng thẳng kéo dài và âm ỉ có thể khiến bạn trằn trọc vào ban đêm. Ngủ không đủ giấc trong nhiều ngày sẽ làm cho mắt ngày càng thâm hơn, vì các mạch máu dưới da vùng mắt thường trở nên rõ hơn khi mắt mệt mỏi, tạo ra tình trạng da bị thâm nâu, thiếu sức sống.

Thiếu vitamin và khoáng chất

Chế độ ăn uống thiếu hụt các loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin K và C, có thể khiến làn da trở nên nhợt nhạt và làm quầng thâm rõ rệt hơn. Thói quen ít uống nước cũng khiến da thiếu sức sống, thậm chí mất collagen và độ đàn hồi, dễ dẫn đến tình trạng thâm sạm nhiều hơn trên da.

Không dùng kem chống nắng

Tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời mà không sử dụng kem chống nắng sẽ làm cho da của bạn xỉn màu và làm cho quầng thâm rõ hơn.

Sử dụng kem mắt không phù hợp

Kem mắt không phù hợp với nhu cầu làn da sẽ không thể mang lại hiệu quả như bạn mong muốn. Nếu kem mắt bạn đang sử dụng không chứa các thành phần cần thiết để làm sáng và cải thiện tình trạng da quanh mắt, mà chỉ dưỡng ẩm thôi thì không đủ. Ngoài ra, quầng thâm cũng khó cải thiện nếu bạn sử dụng kem mắt không đều, ngày nhớ ngày quên, hoặc bỏ cuộc quá sớm, không đủ thời gian để thấy được hiệu quả.

Biết được những nguyên nhân gây ra quầng thâm, chúng ta hãy cho cặp mắt "gấu trúc" một cơ hội để thử và phối hợp nhiều giải pháp, biết đâu sẽ có kết quả khiến ta hài lòng.

Đầu tiên, hãy quyết tâm thay đổi lối sống, ngủ đủ giấc và tránh xa stress. Cố gắng ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm để giúp da phục hồi và cải thiện tình trạng quầng thâm. Khi đối diện với áp lực và căng thẳng, hãy thư giãn bằng cách nghe nhạc, uống một món nước ngon hoặc trò chuyện giải bày cùng bạn bè. Các hoạt động thể chất ngoài trời cũng giúp giải phóng năng lượng tiêu cực và giúp ngủ ngon hơn.

Bên cạnh đó cũng cần cải thiện chế độ ăn uống. Nhớ bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa ăn hằng ngày. Ví dụ như vitamin C từ cam, quýt, kiwi, vitamin K từ rau xanh và các chất chống oxy hóa từ trái cây và các loại hạt. Không quên uống đủ nước mỗi ngày. Cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp cải thiện độ ẩm cho da tốt hơn.

Thử nghiệm các biện pháp tự nhiên để giảm thiểu quầng thâm cho mắt từng ngày. Chườm lạnh cũng là một cách được nhiều người áp dụng. Sử dụng túi trà xanh đã nguội hoặc dưa leo ướp lạnh để chườm lên mắt, giúp giảm sưng và làm sáng da. Hoặc các loại mặt nạ tự nhiên từ mật ong, nha đam hoặc nước hoa hồng cũng có tác dụng cải thiện sắc tố da vùng mắt.

Cuối cùng, chăm sóc da một cách chuyên tâm cùng các loại mỹ phẩm chất lượng và phù hợp với làn da sẽ giúp ích cho bạn. Sử dụng kem mắt chứa các thành phần như vitamin K, peptides, hoặc chiết xuất tự nhiên giúp làm sáng và giảm thâm sạm. Luôn sử dụng kem chống nắng khi ra đường, đeo kính chống tia UV để bảo vệ mắt và vùng da quanh mắt khỏi tác hại của ánh nắng Mặt Trời.

Duy trì những thói quen này một cách kiên trì và đồng bộ, bạn có thể thấy sự cải thiện đáng kể về quầng thâm mắt.