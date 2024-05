Vì sao ở trong nhà bạn cũng phải bôi kem chống nắng?

Tác hại của ánh nắng mặt trời không chỉ giới hạn ở thời gian ở ngoài trời. Như các bác sĩ cảnh báo, tia UV có thể xuyên qua cửa sổ và ánh sáng trong nhà, điều đó có nghĩa là ngay cả khi bạn ở trong nhà hầu hết thời gian trong ngày, làn da của bạn vẫn dễ bị tổn thương. Các đốm đen, nếp nhăn và thậm chí là ung thư da đều có thể phát triển do tiếp xúc lâu dài với các tia này.

Tiến sĩ Elaine F. Kung, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và người sáng lập Future Bright Dermatology, và Tiến sĩ Simran Sethi, chuyên gia chăm sóc da và người sáng lập RenewMD Beauty & Wellness.

Rủi Ro Khi Tiếp Xúc Với Tia UV Trong Nhà Có Thể Bạn Chưa Biết

Kung giải thích, khi ánh nắng mặt trời làm da bị lão hóa sớm hoặc gây tổn hại cho da, điều này được gọi là lão hóa do quang hóa và thường có thể dẫn đến ung thư da. Mặc dù bạn có thể đã biết điều này và bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài để ngăn ngừa, nhưng bạn có thể không nhận ra rằng nó vẫn có thể xảy ra ngay cả khi ở trong nhà do ánh sáng phát ra qua cửa sổ hoặc màn hình.

Tiến sĩ Kung nói: “Bạn nhất định phải bôi kem chống nắng khi ở trong nhà, đặc biệt nếu nơi làm việc của bạn có nhiều cửa sổ và/hoặc màn hình máy tính. Hiện tượng quang hóa có thể xảy ra trong nhà đã được chứng minh bởi những người đang làm việc tại nhà trong thời kỳ dịch Covid".

Kung tiếp tục: “Nhiều bệnh nhân của tôi cho biết họ đã không ra ngoài nắng trong nhiều tháng và gặp nhiều vấn đề về sắc tố như đốm nâu, nám và mụn trứng cá hơn bao giờ hết”.

Cô lưu ý: “Tổn hại do đại dịch ảnh này là kết quả của việc ngồi trước các thiết bị màn hình xanh hàng giờ. Những tia này là những tia cần chú ý. Cửa sổ kính tiêu chuẩn chỉ có thể chặn tia UVB trong khi tia UVA xuyên qua tự do”.

Điều này có nghĩa là nếu bạn ở trong nhà, bạn vẫn tiếp xúc với tia UVA có hại nếu có cửa sổ gần đó. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy mọi người có nhiều nếp nhăn hơn, vết chân chim sâu hơn, độ đàn hồi của da kém hơn và làn da xỉn màu và khô hơn ở một bên mặt khi tiếp xúc với ánh sáng qua cửa sổ gần đó. Tổn thương DNA do bức xạ tia cực tím gây ra là do việc sản xuất các gốc tự do (ROS).

Bức xạ tia cực tím không phải là "dạng duy nhất" của bức xạ mặt trời gây ra sự sản sinh các gốc tự do. Cả ánh sáng nhìn thấy và bức xạ hồng ngoại đều có thể gây tổn thương gốc tự do và góp phần gây lão hóa da.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc tiếp xúc với ánh sáng xanh quá mức có thể dẫn đến sự bất thường của tế bào và chết tế bào, vì vậy ánh sáng nhìn thấy được (màu xanh) năng lượng cao phát ra từ màn hình máy tính và điện thoại di động của chúng ta cũng có thể gây ra hiện tượng quang hóa.

Nếu tất cả khoa học này không thuyết phục bạn rằng kem chống nắng là quan trọng khi ở trong nhà, thì một lý do chính đáng khác để sử dụng kem chống nắng là các công thức chống nắng hiện đại được tạo ra với các thành phần chống lão hóa tuyệt vời.

Như đã nói, chúng tôi sẽ phân tích chính xác loại kem chống nắng nào bạn nên chọn để không chỉ ngăn ngừa làn da của bạn khỏi các đốm nắng và tổn thương do những tia này mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa và hydrat hóa hiệu quả.

Loại kem chống nắng bảo vệ tốt nhất: Khoáng chất

Kem chống nắng, không chỉ phải có phổ rộng với khả năng chống tia UVA và UVB mà còn phải có khả năng chống ánh sáng xanh.

Ánh sáng xanh có nhiều ở cả ngoài trời và trong nhà, và trong mười năm qua, đã được chứng minh là gây lão hóa da ở mức độ sâu hơn, khiến ánh sáng xanh trở thành tác nhân đáng kể gây ra các đốm đen.

Hầu hết các loại kem chống nắng không có chức năng chống ánh sáng xanh, vì vậy điều quan trọng là phải chú ý đến những gì đang được bảo vệ ngoài SPF và các hoạt chất.

Cuối cùng, cô khuyến nghị rằng kem chống nắng phải là hàng rào vật lý có chứa kẽm hoặc oxit titan ở nồng độ cao để mang lại độ che phủ và chống nắng tối ưu.

Nhiều chuyên gia thích kem chống nắng có khoáng chất tự nhiên hơn vì chúng hòa quyện vào da tốt, điều này khiến mọi người sẵn sàng thoa kem chống nắng hơn.

Ngoài ra, cô ấy nói rằng kem chống nắng hàng rào vật lý bắt đầu bảo vệ làn da của bạn ngay khi chúng được thoa, so với các loại kem chống nắng vật lý mất khoảng 30 phút để hấp thụ vào da trước khi hoạt động.

Kem chống nắng khoáng chất có tác dụng thậm chí còn tốt hơn trong việc bảo vệ làn da của chúng ta khỏi lão hóa do ánh nắng khi kết hợp với oxit sắt và chất chống oxy hóa. Nên chọn kem chống nắng có công thức chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và niacinamide.

