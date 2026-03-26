Vì sao Jessica Alba, Tarek El Moussa mê hot yoga?

Jessica Alba, Tarek El Moussa và không ít ngôi sao Hollywood được nhắc đến cùng hot yoga - bộ môn tập trong phòng nhiệt độ cao, kết hợp vận động, kiểm soát hơi thở và thư giãn tinh thần. Sức hút của hot yoga không chỉ nằm ở cảm giác đổ mồ hôi nhiều hay buổi tập nặng đô mà còn ở khả năng giúp người tập giải tỏa căng thẳng, tăng độ dẻo dai và tạo cảm giác tái tạo năng lượng sau mỗi buổi tập.

Hot yoga trở thành lựa chọn của nhiều người nổi tiếng

Jessica Alba duy trì thói quen tập hot yoga như một cách giữ dáng, tăng độ dẻo dai và giải tỏa căng thẳng giữa lịch trình bận rộn.

Trong nhiều năm qua, hot yoga dần trở thành một phần của lối sống khỏe mạnh mà nhiều ngôi sao theo đuổi. Jessica Alba là một trong những gương mặt thường được nhắc đến với thói quen tập các lớp hot yoga vào buổi sáng. Với lịch trình bận rộn, việc cô duy trì bộ môn này cho thấy sức hút của hot yoga không chỉ nằm ở yếu tố thời thượng mà còn ở tính kỷ luật và hiệu quả toàn diện.

Ngôi sao truyền hình Mỹ Tarek El Moussa lại tìm đến hot yoga trong giai đoạn nhiều áp lực cá nhân. Câu chuyện của anh phản ánh một lý do khá phổ biến: nhiều người chọn hot yoga không đơn thuần để giữ dáng mà còn để lấy lại cảm giác cân bằng. Trong không gian nóng, người tập buộc phải chú ý đến hơi thở, nhịp tim và phản ứng của cơ thể, từ đó dễ tạm rời khỏi những căng thẳng thường nhật.

Đó cũng là lý do bộ môn này hấp dẫn giới nổi tiếng, những người thường sống trong nhịp làm việc dồn dập, áp lực hình thể và cường độ xuất hiện cao. Hot yoga mang lại cảm giác vừa được vận động nghiêm túc, vừa như một khoảng nghỉ tinh thần.

Vì sao hot yoga dễ khiến người tập yêu thích?

Khác với yoga truyền thống, hot yoga được thực hiện trong phòng có nhiệt độ cao, thường khoảng 35 - 40 độ C. Yếu tố nhiệt khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn, nhịp tim tăng nhanh hơn và cảm giác vận động cũng mạnh hơn. Với nhiều người, đây là trải nghiệm rất khác biệt. Cùng là các động tác yoga nhưng khi tập trong môi trường nóng, buổi tập trở nên thử thách và giàu cảm giác chinh phục hơn.

Một điểm khiến hot yoga dễ "gây nghiện" là cảm giác cơ thể mềm ra nhanh hơn. Nhiệt độ cao giúp cơ bắp ấm lên sớm, người tập thấy mình dễ vào tư thế, dễ kéo giãn và linh hoạt hơn. Sau buổi tập, nhiều người có cảm giác cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc thư thái và tinh thần được làm mới.

Bên cạnh đó, hot yoga còn phù hợp với những người muốn kết hợp nhiều mục tiêu trong một buổi tập: vận động, giãn cơ, tập trung vào hơi thở và giải tỏa căng thẳng. Chính sự kết hợp này khiến hot yoga khác với những bài cardio đơn thuần hoặc các hình thức luyện sức mạnh truyền thống.

Hot yoga là bộ môn phù hợp với những người bận rộn, có nhiều mục tiêu trong một buổi tập.

Lợi ích của hot yoga dưới góc nhìn chuyên gia

Maren Nyer, tiến sĩ, Giám đốc Yoga Studies tại chương trình Nghiên cứu và Lâm sàng Trầm cảm của Massachusetts General Hospital, là một trong những chuyên gia có nghiên cứu nổi bật về hot yoga. Theo nhóm nghiên cứu do bà dẫn đầu, hình thức yoga trong môi trường nóng có thể giúp cải thiện đáng kể triệu chứng trầm cảm ở một số người trưởng thành khi duy trì tập luyện đều đặn trong vài tuần.

Kết quả này cho thấy lợi ích của hot yoga không chỉ dừng ở mức độ dẻo dai hay tiêu hao năng lượng. Sự kết hợp giữa chuyển động, nhiệt, nhịp thở và sự tập trung có thể tác động tích cực đến tâm trạng, giúp người tập thư giãn hơn sau buổi học và cải thiện cảm nhận về sức khỏe tinh thần.

Ngoài khía cạnh tinh thần, yoga nói chung còn được ghi nhận có lợi cho sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, độ linh hoạt và sức khỏe tim mạch. Với hot yoga, cảm giác vận động toàn thân thường rõ rệt hơn, đặc biệt ở những lớp có tiết tấu nhanh hoặc kết hợp thêm động tác tăng sức bền.

Theo nhiều huấn luyện viên yoga, một trong những giá trị lớn nhất của hot yoga là buộc người tập phải lắng nghe cơ thể. Trong môi trường nóng, bạn không thể chỉ làm theo quán tính. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp chuyển động đều cần sự chú ý cao hơn và đó cũng là lý do bộ môn này giúp nhiều người cảm thấy kết nối với cơ thể rõ rệt hơn.

Không phải càng đổ nhiều mồ hôi càng tốt

Một trong những hiểu lầm phổ biến về hot yoga là càng ra nhiều mồ hôi càng thải độc tốt hơn. Trên thực tế, mồ hôi chủ yếu giúp điều hòa thân nhiệt còn gan và thận mới là cơ quan đảm nhiệm phần lớn chức năng đào thải chất cặn bã của cơ thể.

Điều khiến hot yoga đáng chú ý không nằm ở lượng mồ hôi mà ở trải nghiệm vận động có kiểm soát. Người tập được rèn sự bền bỉ, khả năng tập trung, ý thức về hơi thở và độ nhạy với tín hiệu của cơ thể. Đây mới là những yếu tố tạo ra lợi ích bền vững hơn cho sức khỏe.

Nói cách khác, giá trị của hot yoga không phải ở cảm giác kiệt sức sau buổi tập mà ở chỗ nó giúp người tập vừa vận động, vừa học cách điều chỉnh nhịp độ của bản thân trong điều kiện thử thách hơn bình thường.

Hot yoga không phù hợp với tất cả mọi người

Dù được nhiều người yêu thích, hot yoga vẫn không phải lựa chọn lý tưởng cho tất cả. Tập luyện trong môi trường nhiệt độ cao có thể khiến một số người bị chóng mặt, choáng váng, mất nước hoặc kiệt sức nếu cơ thể chưa thích nghi.

Những người mới bắt đầu, người có bệnh tim mạch, huyết áp thấp, rối loạn hô hấp hoặc nhạy cảm với nhiệt cần đặc biệt thận trọng. Phụ nữ mang thai thường được khuyến cáo tránh hot yoga vì môi trường quá nóng có thể tạo thêm gánh nặng cho cơ thể.

Ngoài ra, chính cảm giác cơ thể dẻo hơn trong phòng nóng cũng có thể trở thành rủi ro. Khi thấy mình vào tư thế dễ hơn bình thường, người tập rất dễ kéo giãn quá mức mà không nhận ra, từ đó tăng nguy cơ chấn thương khớp hoặc cơ.

Tập hot yoga thế nào để an toàn?

Các chuyên gia khuyến nghị người mới nên bắt đầu bằng lớp cơ bản, thời lượng vừa phải và không nên chọn ngay các buổi quá nóng hoặc cường độ quá cao. Việc bổ sung đủ nước trước và sau buổi tập là rất quan trọng, đồng thời nên tránh ăn quá no trước khi vào lớp.

Trong lúc tập, điều cần thiết nhất là lắng nghe cơ thể thay vì cố gắng theo kịp người khác. Nếu xuất hiện cảm giác buồn nôn, choáng, tim đập quá nhanh hoặc khó thở, người tập nên dừng lại và nghỉ ngơi ngay.

Hot yoga chỉ phát huy lợi ích khi được thực hành đúng cách, phù hợp thể trạng và có sự hướng dẫn bài bản. Với người này, đây có thể là bộ môn giúp tái tạo năng lượng rất hiệu quả. Nhưng với người khác, yoga truyền thống hoặc các hình thức vận động nhẹ nhàng hơn có thể lại là lựa chọn an toàn hơn.

Sức hút thật sự của hot yoga nằm ở trải nghiệm cân bằng

Việc nhiều sao quốc tế yêu thích hot yoga khiến bộ môn này trở nên thời thượng hơn nhưng đó không phải lý do duy nhất khiến nó được quan tâm. Điều giữ chân người tập chính là cảm giác cân bằng hiếm có: cơ thể được thử thách, tâm trí được làm dịu, và sau buổi tập là cảm giác như vừa "reset" lại chính mình.

Với người nổi tiếng, hot yoga có thể là một phần trong bí quyết giữ dáng và giải tỏa áp lực. Với người bình thường, đây có thể là lựa chọn đáng thử nếu muốn tìm một bộ môn kết hợp giữa độ dẻo dai, sức bền và sự thư giãn tinh thần.