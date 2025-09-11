Hai bộ môn giúp phu nhân Thủ tướng Thái Lan giữ sắc vóc nuột nà

Yoga

Yoga giúp tiêu hao năng lượng, đốt cháy mỡ thừa ở các vùng như bụng, eo, hông, giúp cơ thể săn chắc và gọn gàng hơn. Các bài tập yoga giúp bôi trơn khớp, kéo giãn cơ, làm tăng sự linh hoạt, dẻo dai và năng động cho cơ thể. Các động tác kéo giãn trong yoga cũng góp phần giúp tăng cường sức khỏe cơ bắp và xương.

Ngoài tác dụng đối với thể chất, yoga còn tác động không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, giúp làm dịu cơ thể, xả stress hiệu quả. Các tư thế yoga cũng chú trọng vào điều hòa nhịp thở, tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó làn da cũng thêm hồng hào, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Bà 'Jaa' thực hiện tư thế cánh cung giúp tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt cho cơ bụng, lưng, ngực, vai và hông, cải thiện tư thế, kích thích hệ tiêu hóa, giúp giảm căng thẳng vùng vai và cổ, đồng thời tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Pilates

Pilates, được phát triển bởi Joseph pilates vào đầu thế kỷ XX, là phương pháp kết hợp một chuỗi các bài tập, sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để duy trì vóc dáng cân đối, tăng cường sự dẻo dai, hỗ trợ cơ bắp phát triển. Một trong những lợi ích hàng đầu của pilates là giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là các nhóm cơ lõi như cơ bụng, lưng và vai, hỗ trợ cải thiện tư thế và giảm nguy cơ chấn thương. Thường xuyên tập pilates còn cải thiện sự linh hoạt, giảm đau lưng mãn tính, giúp cơ thể dẻo dai, điều chỉnh tư thế.

Yoga và pilates có nhiều tư thế tương đồng, đều có tác dụng cải thiện độ dẻo dai, tăng cường kết nối giữa cơ thể và trí óc nhưng kỹ thuật hít thở, phạm vi chuyển động có nhiều khác biệt. Pilates có sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên dụng còn yoga thì không.

Phu nhân Tân thủ tướng Anutin Charnvirakul tập pilates từ nhiều năm nay.

Bà 'Jaa' Thananon Niramits sinh năm 1986 tại Ranong, nhận được nhiều sự chú ý khi ông Anutin Charnvirakul chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào ngày 5/9. Bà là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Gia đình bà 'Jaa' hiện kinh doanh phụ tùng ôtô ở tỉnh Ranong. Bà tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Nghệ thuật, Đại học Thammasat. Theo Bangkok Post, bà 'Jaa' còn hoàn thành chương trình Cao đẳng Quốc phòng Quốc gia tại Cao đẳng Quốc phòng Quốc gia, học cùng lớp bà Paetongtarn Shinawatra - thủ tướng thứ 31 và là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan.

Bà Thananon có công việc chính là kinh doanh, làm chủ hai quán cà phê mang tên JaJaa - một ở Ranong, một ở thủ đô Bangkok. Mối duyên giữa họ bắt đầu từ khi ông Anutin dùng bữa tại quán cà phê của bà, nhân chuyến công tác ở tỉnh Ranong. Lúc này ông Anutin còn là Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm 2022, ông Anutin chính thức giới thiệu bà với tư cách là vợ mình tại một buổi lễ ở Tòa nhà Chính phủ.

Vợ chồng Thủ tướng Thái Lan.