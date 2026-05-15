Lam Trường giảm 8 kg nhờ detox, chạy bộ

Lam Trường cho biết trong đợt khám sức khỏe định kỳ cách đây hơn một tháng, anh phát hiện chỉ số mỡ máu và cholesterol tăng cao. Giọng ca 7X thừa nhận lý do đến từ sở thích ăn những món nhiều tinh bột, có chỉ số đường huyết cao như hủ tiếu, cơm tấm, xôi, phở, chè...

Lam Trường tiết lộ sau thời gian nghiêm túc và quyết tâm, anh giảm được 8 kg.

Được bác sĩ kê thuốc và nhắc nhở điều chỉnh lối sinh hoạt, Lam Trường nghiêm túc siết lại kỷ luật ăn uống và tập luyện. Anh áp dụng nhịn ăn, thay vào đó uống bột dinh dưỡng detox khoảng một tuần nhằm thanh lọc cơ thể, giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, hỗ trợ gan và thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ độc tố. Sau đó, anh ăn uống điều độ trở lại, giảm bớt tinh bột, đường ngọt, hạn chế đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, Lam Trường tích cực chạy bộ, thỉnh thoảng đến phòng gym.

Ở tuổi 51, Lam Trường nói mục tiêu chính khi giảm cân là để giữ gìn sức khỏe, ổn định các chỉ số về mỡ máu, đường huyết. Sau một tháng kiên trì và quyết tâm, nam ca sĩ giảm từ 75 kg xuống còn 66,7 kg, đưa các chỉ số sức khỏe ổn định trở lại.

Với thế hệ 8X, 9X, Lam Trường là một trong những nam ca sĩ đình đám nhất V-pop, có lượng fan hùng hậu và loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của nhiều người.

Lam Trường sinh năm 1974, là người gốc Hoa tại TP HCM. Anh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành giải nhì cuộc thi Thập đại tinh tú của cộng đồng người Hoa năm 1992. Sau thời gian quen mặt qua loạt băng nhạc Mưa bụi, Lam Trường nổi đình đám với hit Tình thôi xót xa và trở thành một trong những giọng ca đắt show nhất dòng trẻ ballad. Thập niên 1990 - 2000, anh có vài trăm ca khúc nhạc ngoại lời Việt được công chúng yêu thích. Anh cũng tự sáng tác nhiều bài hát.

Hiện tại, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Yến Phương kém anh 17 tuổi. Cặp vợ chồng chào đón con gái Phoebe vào năm 2017 và vừa đón thêm thành viên mới, bé Liam, vào giữa năm ngoái.

Tổ ấm của Lam Trường và bà xã Yến Phương.