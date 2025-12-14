Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện lộng lẫy trong hôn lễ của con gái với 2 bộ cảnh lộng lẫy có giá trị đắt đỏ.

Tại lễ gia tiên theo nghi thức truyền thống, mẹ cô dâu diện áo dài màu nâu, họa tiết hoa sen thêu tay vô cùng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên được sự tinh tế, được thực hiện bởi NTK Minh Hạnh. Thiết kế khoe được trọn vẹn vóc dáng cao, thon gọn của chủ nhân. Dù đã ở tuổi 55 nhưng khi diện áo dài, cựu diễn viên Vị đắng tình yêu một thời vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi thần thái và khí chất đỉnh cao.

Chiếc áo dài cầu kỳ với thiết kế hoa sen vừa sang trọng vừa tinh tế giúp nhan sắc mẹ cô dâu càng thêm xinh đẹp.

Sau đó, trong hôn lễ của fashionista Tiên Nguyễn tối 7/12 tại TP HCM, cựu diễn viên Thủy Tiên gây chú ý với nét sang trọng trong bộ váy do nhà thiết kế nổi tiếng Lebanon thực hiện. Người đẹp cho biết từ mẫu ban đầu, chị đặt nhà mốt làm một bộ mới phù hợp với vóc dáng, không hở eo, đùi và vai không bị to. Phần thân áo được đính kết bằng đá và pha lê trong ba tháng.

Trọn hình ảnh thiết kế đầm 600 triệu được Thủy Tiên mặc trong hôn lễ của con gái.

Vì xuất hiện ít trước công chúng nên mỗi lần Thủy Tiên của "Vị đắng tình yêu" xuất hiện đều khiến khán giả xao xuyến. Cách đây vài năm, trong một sự kiện đã gây chú ý với khán giả vì nhan sắc không tì vết ở tuổi U60. Sắc vóc săn chắc, làn da mịn màng của chị khiến fan ngưỡng mộ.

Nhan sắc cách đây ít năm của Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu".

Được biết, diễn viên Thủy Tiên sinh ra năm 1970 trong một gia đình đông anh em ở Hà Nội. Lúc lên 5 tuổi, Thủy Tiên đã mất cha, mẹ chị phải cáng đáng công việc và trở thành trụ cột trong gia đình.

Gia cảnh vất vả nên từ lúc nhỏ chị đã hình thành tính cách tự lập. Thời sinh viên, để trang trải cuộc sống, Thủy Tiến đã kiếm sống bằng nghề gia sư Tiếng Anh, cũng như đỡ đần gia đình mình.

Diễn viên Thủy Tiên là bạn diễn của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh trong "Vị đắng tình yêu" cách đây 33 năm.

Sau đó nhờ vóc dáng chuẩn đẹp, cùng gương mặt ưa nhìn, Thủy Tiên khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề diễn viên. Một số phim chị đã từng tham gia như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...

Vai diễn của Thủy Tiên trong phim "Vị đắng tình yêu" được khán giả những năm thập niên 90 yêu mến. Trong phim chị đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Chị đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Phương và giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé. Bộ phim cũng đã đoạt giải Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam 1993 và mang về cho Lê Xuân Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh (vai Quang Đông-ki-sốt) giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhan sắc khi tròn đôi mươi của Lê Hồng Thủy Tiên.

Dù không tham gia quá nhiều phim nhưng các vai diễn của Thủy Tiên đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng thời điểm đó. Khi sự nghiệp khá thành công và có tên tuổi nhưng Thủy Tiên vẫn quyết định dừng lại.

Nói về lý do chia tay màn ảnh, chị cho biết thời đó bản thân không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Nàng diễn viên xinh đẹp thập niên 90 gặp gỡ ông "vua hàng hiệu" nhờ nghề tiếp viên hàng không.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1993, Thủy Tiên trở thành tiếp viên hàng không và rời xa phim ảnh không tiếc nuối.

Thủy Tiên hiện điều hành một tập đoàn lớn, hợp tác với hơn 100 thương hiệu thời trang quốc tế

Thủy Tiên và con gái Tiên Nguyễn.