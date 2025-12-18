Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ

NSND Hồng Vân mới đây đã khoe hình ảnh con gái út Ngọc Châu trên trang cá nhân. Chị dành lời chúc đến con gái: "Chúc mừng sinh nhật cục vàng của mẹ. 18 tuổi trưởng thành với cuộc đời rồi nhưng lúc nào cũng là “cái đuôi “của mẹ nha bé, yêu con vô cùng".

Đi kèm lời chúc ấm áp, NSND Hồng Vân chia sẻ hình ảnh ở tuổi 18 của con gái. Ngọc Châu ở hình ảnh này khoe được nhan sắc ngọt ngào đúng lứa tuổi. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như nghệ sĩ Vân Dung, Trịnh Tú Trung, danh hài Thúy Nga... đều gửi lời chúc mừng tuổi mới đến con gái NSND Hồng Vân.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, NSND Hồng Vân đã gửi gắm tình cảm tới con gái nhân ngày Ngọc Châu tốt nghiệp THPT.

NSND Hồng Vân viết: "Sinh nhật tuổi 60 của mẹ cũng là ngày con tốt nghiệp THPT. Mẹ nhớ năm đó mẹ 42 tuổi thì sinh con. Mới chào đời con bé xíu, mỏng manh đến nỗi ba không dám bồng vì sợ con... bị gãy. Mẹ nói với ba là 'Không biết chừng nào con mới 18 tuổi đây? Khi đó liệu chúng ta còn đủ khỏe mạnh để chứng kiến không?'. Hôm nay ba mẹ đã cầu được, ước thấy điều đó".

Theo NSND Hồng Vân từng chia sẻ với truyền thông, Ngọc Châu hiện tại đã trưởng thành, tự lập, có thể một mình khám phá thế giới, biết chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, khiến cha mẹ yên tâm, tự hào.

Ở đời thực, Ngọc Châu rất thân thiết với mẹ. Thỉnh thoảng, cô còn dẫn mẹ đi làm đẹp.

Con gái NSND Hồng Vân là "trái ngọt" hạnh phúc của nữ nghệ sĩ gạo cội và tài tử Lê Tuấn Anh.

Ngọc Châu thừa hưởng sắc vóc của cả bố lẫn mẹ.