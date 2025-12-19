Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Hồng Khanh (SN 2004) là con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Từ nhỏ, Hồng Khanh sớm tiếp xúc với âm nhạc, từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2013. Mới đây, con gái NSƯT Chiều Xuân gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích".

Có thể thấy, Hồng Khanh đã "lột xác" ngoạn mục từ cô bé Giọng hát Việt nhí năm 2013 gương mặt bầu bĩnh 12 năm trước thành thiếu nữ trưởng thành.

Được biết, trong quá trình chạm ngõ điện ảnh, Hồng Khanh giảm cân ngoạn mục.

Ban đầu khi đi thử vai, cô giảm từ 58kg xuống còn 56kg. Sau khi được nhận vai, cô tiếp tục siết cân, giảm xuống mốc 46kg để có vóc dáng gọn gàng hơn.

Đời thường, Hồng Khanh chuộng phong cách cá tính, năng động với mái tóc ngắn tôn nét đẹp hiện đại.

Ở tuổi 21, Hồng Khanh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của NSƯT Chiều Xuân.

Mặt mộc của cô nàng gen Z sau khi giảm cân.