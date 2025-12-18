Mốt áo len 'xấu' được ưa chuộng dịp cuối năm

Theo Vogue, áo len Fair Isle đang là một trong những thiết kế được chọn nhiều nhất, khi Giáng sinh đến gần. Mẫu áo đặc trưng với các họa tiết thân thiện như cảnh quan thiên nhiên, nhà gỗ, động vật, nông trại, toát lên vẻ ấm áp.

Fair Isle vốn là trang phục lao động của ngư dân vùng quần đảo phía Bắc Scotland ở thế kỷ 18, 19. Tên áo được lấy từ chính tên đảo Fair Isle. Ban đầu, kỹ thuật đan len này được áp dụng cho mũ, sau đó mở rộng sang áo dành cho các gia đình miền biển. Kiểu đan hai sợi cho phép mũ và áo dày, tăng khả năng giữ ấm gấp đôi. Các món đồ thường sử dụng những màu nổi bắt mắt, giúp người lái thuyền dễ được nhìn thấy hơn từ đất liền hoặc từ những chiếc thuyền khác.

Áo len Fair Isle bắt đầu nổi tiếng vào những năm 1920, trở thành trang phục yêu thích của hoàng gia Anh đến tận ngày nay. Thập niên 1940, 1950, áo được xem là biểu tượng của gia đình, xuất hiện trong các cuốn sách hướng dẫn đan lát dành cho phụ nữ. Các bà mẹ ở Anh không chỉ đan cho bản thân mà còn đan cho chồng, con cái áo và mũ len. Hình ảnh cả gia đình cùng mặc áo Fair Isle quây quần bên cây thông hay bàn tiệc Giáng sinh trở thành kinh điển.

Sau đó, món đồ thịnh hành trở lại thập niên 1980. Công nương Diana từng diện nhiều mẫu áo này, trong đó có chiếc hồng neon và xanh lá, kết hợp quần nhung, áo họa tiết tuần lộc.

Vốn là kỹ thuật đan đẹp và tinh tế, nhưng ở giai đoạn này, Fair Isle bị gắn nhãn "ugly sweater" (áo len xấu xí). Do ảnh hưởng của văn hóa pop, nhiều người Mỹ và Anh chê thiết kế kém sang, cũ kỹ, chỉ phù hợp mặc ở nhà dịp Noel.

10 năm qua, các thương hiệu xa xỉ Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace và Dries van Noten đều trình làng những thiết kế đan cổ điển trên sàn diễn. Năm 2015, Chanel đã đưa áo Fair Isle vào show Metier d'Arts tại Rome để tôn vinh nghề thủ công của các xưởng may. Nhà thiết kế Molly Goddard thường xuyên áp dụng phong cách này cùng chân váy voan bồng bềnh trong hầu hết bộ sưu tập.

Mùa Thu Đông năm nay, các nhà mốt như Proenza Schouler, Altuzarra tích cực đẩy mạnh xu hướng. Ở tuần lễ thời trang Paris tháng 10, nhiều người bắt đầu lăng xê mốt áo với cách phối đa dạng theo phong cách đồng quê.

Giới trẻ châu Á, trong đó có Việt Nam theo đuổi xu hướng này khoảng hai năm trở lại đây. Trên các sàn thương mại điện tử, thiết kế được bán với giá dao động 250.000 - 650.000 đồng một chiếc. Nhiều thương hiệu địa phương còn sáng tạo thêm khăn quàng và buộc tóc đồng điệu với áo.

Áo Fair Isle hiện nay được mở rộng bảng màu, không gói gọn ở những tông màu nổi sắp xếp tương phản như hồng, đỏ, cam, xanh, mà có thêm những tông trầm được phối tông xuyệt tông như kem, nâu, be, đen.

Theo WWW, các bạn trẻ ưa chuộng món đồ này vì phom rộng giúp tạo thoải mái, dễ chịu, giá phù hợp. Họa tiết nổi bật còn giúp họ có thêm nhiều bức ảnh đẹp trên đường phố hay các chuyến du lịch.

Trong số các sao, Hailey Bieber là người lăng xê mốt này thành công. Cô ghi điểm trên phố với phong cách hiện đại pha trộn đồng quê, gồm chân váy xếp ly, giày loafer và áo len họa tiết. Ảnh: Backgrid

Một trong những cách mặc đẹp được nhiều cô gái công sở lựa chọn là kết hợp áo len cổ lọ màu trầm và quần vải ống rộng cùng tông.