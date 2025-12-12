Tiên Nguyễn tặng son môi, xà phòng cho khách dự cưới ở Đà Nẵng

Dòng son Everkiss Liquid Lip của thương hiệu Italy có 9 màu, chủ yếu là các gam màu cơ bản như đỏ cổ điển, hồng san hô và một số tone màu đất. Chất son dạng mousse, có kết cấu mềm mịn, lâu trôi, được hãng giới thiệu có khả năng giữ màu dến 16 tiếng, không gây khô môi nhờ chứa tinh chất từ quả bơ vùng Sicily. Nắp son có thiết kế màu vàng sang trọng đính kèm hình trái tim chạm khắc tỉ mỉ cùng logo Dolce Gabbana theo phong cách cổ điển, xa hoa.

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe set quà cưới vợ chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen chuẩn bị cho khách, gồm son môi Dolce Gabbana, xà phòng Clé de Peau, một túi nhỏ các loại thuốc cơ bản...

Ngoài son môi kem lì trị giá 1,2 triệu đồng, vợ chồng Tiên Nguyễn còn chuẩn bị cho khách dự cưới soap rửa mặt Synactif của thương hiệu cao cấp Nhật Bản Clé de Peau, có giá bán hơn 3 triệu đồng cho 100 g. Sản phẩm chứa các thành phần dưỡng ẩm bao gồm axit hyaluronic giúp làm sạch da nhưng không gây khô căng, mang đến cảm giác mềm mại, dễ chịu.

Cùng với mỹ phẩm, vợ chồng ái nữ nhà doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn còn tặng khách mời gấu bông, diêm Thống Nhất...

Khách mời khoe quà cô dâu chú rể chuẩn bị để đón tiếp khi check in nơi tổ chức tiệc.

Năm ngày sau khi tổ chức hôn lễ tại TP HCM, ái nữ Tiên Nguyễn của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm tiệc mừng cùng gia đình và bạn bè thân thiết tại Đà Nẵng. Buổi tiệc riêng tư diễn ra vào chiều tối 12/12, tại một resort 5 sao ở Đà Nẵng, có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết của cô dâu, chú rể. Á hậu Thảo Nhi Lê, người đẹp Maria Đinh Phương Anh, rich kid Ashleigh Huỳnh - cháu gái Johnathan Hạnh Nguyễn... xác nhận tham dự.

Trước đó, Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen tổ chức lễ rước dâu tại tư gia của cô dâu, sau đó cả hai làm đám cưới tối cùng ngày ở một trung tâm tiệc cưới nổi tiếng tại TP HCM. Lễ thành hôn của họ được thiết kế theo phong cách Phục hưng, lấy cảm hứng từ một vườn địa đàng xa hoa. Buổi tiệc quy tụ khoảng hơn 1.000 khách mời, trong đó có nhiều bạn bè trong showbiz của cô dâu và gia đình Johnathan Hạnh Nguyễn như hoa hậu Đặng Thu Thảo, Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Hương Giang, ca sĩ Tóc Tiên, Văn Mai Hương...

Vợ chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh), hiện giữ chức CEO một công ty thuộc tập đoàn gia đình. Tiên Nguyễn được biết đến là fashionista và influencer nổi tiếng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên tham dự Tuần lễ thời trang Paris, Milan và London. Tháng 12/2022, nhan sắc Gen Z được vinh danh "Người có sức ảnh hưởng của năm" tại lễ trao giải do một tạp chí tổ chức.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, thuộc thế hệ 8X, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, làm trong ngành quảng cáo. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Họ giữ mối quan hệ khá kín tiếng trước công chúng.