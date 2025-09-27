Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Yu Dương mới đây đã vào ma nữ Ngà với những phân cảnh gây ám ảnh của 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm và căng tràn sức sống khác hẳn trên phim.

Yu Dương vào vai ma nữ Ngà trong "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại". Theo cô chia sẻ, đây là vai diễn khiến cô đổ máu rất nhiều nhưng đó là một trải nghiệm khó quên với cô.

Trước khi trở lại với vai ma nữ Ngà, Yu Dương là con gái của nữ diễn viên Mai Phương - người được xem là một trong những mỹ nhân của điện ảnh Việt Nam ở thế kỷ trước. Cô cũng là cháu ngoại cố đạo diễn - NSND Hồng Sến. Yu Dương từng được mời tham gia một số bộ phim truyền hình như: Mày râu làm vợ, Hoa cúc xanh, Con đường phía trước, Sao miệt vườn…

Sau đó, cô được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mời tham gia phim "Lời nguyền huyết ngải". Từ thành công của "Lời nguyền huyết ngải", Yu Dương tham gia nhiều phim điện ảnh khác: Cô dâu đại chiến 2, Rừng xanh kỳ lạ truyện, Thang máy…

Nổi tiếng với những vai kinh dị nhưng ngoài đời người đẹp lại có nhan sắc ngọt ngào đáng yêu.

Ở tuổi 32 nhưng Yu Dương vẫn giữ được nhan sắc thanh lịch và trẻ trung.

Đời thực, cô ưa thích những set trang phục năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Người đẹp sinh năm 1993 thường khoe vóc dáng gợi cảm cùng vòng eo nhỏ nhắn với croptop.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân "Lời nguyền huyết ngải" khiến fan mê mẩn vòng eo "con kiến" của mình.

Ngoài vóc dáng, Yu Dương còn có làn da khỏe đẹp và trắng sáng.

Ảnh: FBNV

