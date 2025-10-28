Hà Tuệ là "thiên thần" nổi đình nổi đám trong dàn chân dài nóng bỏng của team Victoria's Secret. Cô sở hữu chiều cao 1m78, là chân dài châu Á có số lần trình diễn nhiều nhất tại show nội y Victoria's Secret.

Cô có vẻ đẹp thuần châu Á, vóc dáng nóng bỏng với 3 vòng gợi cảm cùng đôi chân dài nuột nà không kém cạnh các chân dài ở châu Âu. Người đẹp này được tờ Sina gọi là "nữ hoàng quảng cáo" khi hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như: Dior, Chanel, Givenchy, Alexander Mcqueen, Oscar de la Renta…

Không chỉ sở hữu đôi chân dài cùng 3 vòng nóng bỏng, gương mặt của Hà Tuệ cũng khiến nhiều người mê đắm bởi làn da khỏe cùng nụ cười tỏa nắng có lúm đồng tiền.

Mỗi lần Hà Tuệ xuất hiện đều khiến khán giả yêu thời trang phải "oh wow" vì quá lộng lẫy và thời trang.

Với dàn mốt quốc tế, hầu như các chân dài đều chọn cách "ăn kiêng", cố gắng ăn ít thì Hà Tuệ lại giữ dáng ngược lại. Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà duy trì chế độ ăn đều đặn, thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, chủ yếu là thực phẩm ít chế biến, ít dầu mỡ và muối, đồng thời chú ý "chỉ ăn vừa đủ no". Thực đơn ba bữa điển hình của cô bao gồm bữa sáng với yến mạch, trứng, chanh và bơ; bữa trưa và tối đều chỉ có nửa bát cơm, kèm rau luộc, canh (như canh mướp, canh củ cải trắng) và cà chua, đậu que xào. Cô cũng bổ sung trái cây như táo, kiwi vào bữa ăn nhẹ và uống nước sau mỗi nửa giờ để thúc đẩy trao đổi chất.

Ngoài ăn đủ, Hà Tuệ tập thể dục ít nhất 1,5 giờ mỗi ngày. Cô thường kết hợp một giờ tập luyện sức mạnh để tạo đường nét cơ bắp, cùng 30 phút chạy bộ hoặc các bài tập tim mạch (aerobic) khác để đốt mỡ. Siêu mẫu cũng thường xuyên tập yoga và yêu thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, trượt tuyết, bơi lội để việc tập luyện không còn là nhiệm vụ nhàm chán. Cô từng chia sẻ ba bộ phận tập trung tạo nét nhiều nhất là mỡ thừa ở bắp tay, đùi trong và vùng bụng.

Nhờ việc chăm sóc cơ thể một cách vô cùng khoa học nên Hà Tuệ giữ được vóc dáng đẹp, sức khỏe và tinh thần tốt.

Người đẹp sinh năm 1989 nhưng vẫn giữ được phong độ vừa trẻ trung, vừa khỏe khoắn.

Cô xuất hiện ở đâu cũng tỏa sáng bởi nhan sắc lẫn khí chất đặc biệt phù hợp với làng mốt.