Đạo nhái Lưu Diệc Phi

Trang 163 đưa tin hiện tại ở Trung Quốc đang nở rộ trào lưu trang điểm giống nghệ sĩ nổi tiếng nhằm thu hút người xem ở các chương trình phát sóng trực tuyến bán hàng. Trong đó, nhờ danh tiếng của Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Tụng Văn, những Streamer vốn vô danh đã thu hút hàng chục triệu người xem chỉ trong thời gian ngắn.

Theo 163 , gần nhất Lưu Diệc Phi trở thành xu hướng với trend cài hoa baby lên tóc, nhiều hot girl đã trang điểm giống Lưu Diệc Phi và livestream bán hàng trên mạng. Nổi tiếng nhất là một tài khoản có tên Liễu Liễu. Theo thống kê của công cụ phân tích số liệu của Douyin (Tik Tok phiên bản Trung Quốc) là Tân Đẩu Liễu Liễu đã thực hiện 48 buổi phát sóng trực tiếp thu hút 42,12 triệu lượt xem.

Nhờ trang điểm giống Lưu Diệc Phi, số lượng người theo dõi Liễu Liễu tăng từ 0 lên 96.000 lượt, đỉnh điểm trong một buổi phát sóng có tới hơn một triệu người cùng lúc theo dõi "Lưu Diệc Phi nhảy múa và bán hàng hàng".

Liễu Liễu bắt chước cách trang điểm của Lưu Diệc Phi, nhờ đó thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả.

Hay như tài khoản "Tiểu Tụng Văn" (nam diễn viên Trương Tụng Văn nổi tiếng từ bộ phim Cuồng phong với vai diễn Cao Khải Cường) đã thực hiện 18 buổi phát sóng trực tuyến thu về hơn 15 triệu lượt xem, thời gian đỉnh điểm có 46.000 người xem trực tiếp.

Nguồn tin cho biết thêm xu hướng bắt chước người nổi tiếng đã xuất hiện rầm rộ trên Douyin, những ngôi sao như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trương Tụng Văn đã giúp các Streamer thu về hàng chục triệu lượt xem, nhờ đó thu lợi hàng triệu NDT tiền bán hàng.

Theo chia sẻ từ người xem, họ bất ngờ khi thấy "Lưu Diệc Phi nhảy múa", "Trương Tụng Văn chặt cá", "Triệu Lộ Tư làm trò theo yêu cầu" trên sóng trực tiếp", "Bối Vy Vy giống hệt Trịnh Sảng quay lại giới giải trí"... Các hot Douyin nỗ lực trang điểm giống hệt người nổi tiếng, thực hiện các động tác mà ngôi sao thực thụ không làm, từ đó tạo cảm giác mới lạ cho người xem. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhờ cái tài khoản Streamer, họ thấy người nổi tiếng trở nên thân thiện hài hước hơn, từ đó vung tiền mua sản phẩm ủng hộ hoặc đơn giản cho tiền các Streamer.

Không những vậy, để thu hút người xem, các Streamer còn thay đổi tên tài khoản thành tên nhân vật trong phim, tạo cảm giác đoàn phim tham gia buổi livestream. Ví dụ như các tác phẩm nổi tiếng gần đây là Hãy để tôi tỏa sáng (Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính), Sinh vạn vật (Dương Mịch, Âu Hào đóng), Bạch nguyệt phạn tinh (Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng)... đều được các Streamer và tài khoản phụ của nền tảng đóng giả để tăng tương tác.

Khán giả thích thú khi thấy Lưu Diệc Phi, Trương Tụng Văn giả nhảy múa trong quá trình bán hàng.

Theo 163 , việc các nhóm bắt chước người nổi tiếng đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình phát sóng và hình thành thói quen xem livestream của công chúng. Những nhóm "thần tượng ảo" này thậm chí còn thỏa mãn việc được tặng quà cho thần tượng của một nhóm người hâm mộ.

Tuy nhiên, báo Tam Tương đô thị cũng phân tích người nổi tiếng với tư cách chủ quyền dân sự được hưởng các quyền lợi pháp lý về quyền nhân thân, quyền tác giả và quyền biểu diễn. Như vậy, những Streamer đang bắt chước hình ảnh các ngôi sao đang vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro về mặt pháp lý và dễ vướng kiện tụng. Trước đó, đã có không ít nghệ sĩ kiện các hot boy, hot girl, Streamer Douyin vì cố tình lợi dụng hình ảnh và danh tiếng của mình để thu lợi.

Nghệ sĩ có quyền kiện khi các tài khoản mạng xã hội lợi dụng danh tiếng và hình ảnh của họ để thu lợi. Trong ảnh, các streamer đạo nhái hình ảnh của Trịnh Sảng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc bằng cách trang điểm giống họ.