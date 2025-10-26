Mỹ nhân 'Tử chiến trên không' phủ nhận sửa mũi

Người đẹp khẳng định dáng mũi chẻ của cô từ khi "ba mẹ đẻ ra đã có rồi" và tiết lộ đặc điểm này được thừa hưởng từ mẹ. Trâm Anh cho biết dáng mũi hếch giống cô hiện là xu hướng thẩm mỹ được nhiều người ưa chuộng, giúp gương mặt trông trẻ trung, song xét theo phong thủy lại không mang ý nghĩa tốt.

Trâm Anh khẳng định mũi của cô có dáng chẻ tự nhiên, không có sự can thiệp của dao kéo. Trong gia đình, cô và mẹ đều có dáng mũi này.

Cô khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ nếu có ý định chỉnh sửa để có dáng mũi tương tự. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ quan niệm nên cố gắng giữ các đường nét gương mặt tự nhiên nhất có thể, tránh nhờ cậy dao kéo khi không thực sự cần thiết.

Mũi chẻ là dáng mũi có rãnh hoặc khe chia đôi ở đầu mũi. Đặc điểm này có thể do sụn mũi không phát triển hoàn chỉnh, hoặc do cấu trúc sụn cánh mũi dưới tách xa nhau hơn mức bình thường.

Đầu mũi của Trâm Anh có đặc điểm hơi hếch lên trên, vùng giữa hai lỗ mũi có rãnh nhỏ.

Trâm Anh sinh năm 1995, bước ra từ cuộc thi The Face 2018 với danh hiệu á quân, là học trò của diễn viên Minh Hằng. Sau chương trình, cô tiếp tục tham gia Face of Asia - cuộc thi nằm trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019. Ngoài hoạt động ở lĩnh vực thời trang, Trâm Anh gây ấn tượng với vai "tiểu tam" trong phim truyền hình Cây táo nở hoa và chính phim Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ.

Gần đây, cô góp mặt trong phim điện ảnh Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Trâm Anh hóa thân thành tiếp viên Nhàn trên chuyến bay bị không tặc tấn công năm 1978. Nhiều khán giả nhận xét dù chưa có nhiều kinh nghiệm đóng điện ảnh, Trâm Anh diễn xuất tốt bằng ánh mắt lẫn đài từ, không chênh lệch so với dàn gương mặt giàu kinh nghiệm như Thái Hòa, Kaity Nguyễn.