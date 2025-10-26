Liệu pháp trẻ hóa da thường được Hoa hậu Thuỳ Lâm áp dụng

Thông qua video đăng tải trên trang cá nhân, Thùy Lâm nói cô thường được mọi người khen trẻ đẹp tự nhiên nhưng Hoa hậu 8X thừa nhận "không có tự nhiên mà trẻ". Cô khẳng định gương mặt hiện vẫn là các đường nét tự nhiên, không nhờ cậy dao kéo, song thường xuyên cấy exosome để giữ da khỏe đẹp, làm chậm sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa. Thùy Lâm cũng cho biết đặc điểm khiến cô yêu thích nhất từ liệu pháp này là khả năng tái tạo, củng cố sức khỏe làn da từ sâu bên trong.

Hoa hậu Thùy Lâm đón tuổi 38 hồi tháng 9.

Theo Dermapen World, exosome là các túi ngoại bào chứa phân tử sinh học bao gồm protein, yếu tố tăng trưởng, lipid và axit nucleic như RNA thông tin (mRNA) và microRNA (miRNA). Chúng hoạt động như chất truyền tin giữa các tế bào. Cấy exosome là liệu pháp đưa các túi ngoại bào siêu nhỏ này vào da để tái tạo mô, phục hồi tế bào, trẻ hóa, cải thiện các vấn đề da. Nhờ kích thước nhỏ, exosome có khả năng đi sâu vào tế bào để kích thích sản xuất collagen, giảm viêm, chống oxy hóa, giúp da săn chắc, mịn màng và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Trong ngành thẩm mỹ, exosome có thể đưa vào cơ thể thông qua kỹ thuật tiêm, hoặc kết hợp cùng phương pháp lăn vi kim, laser. Ngoài ra, exosome cũng được ứng dụng trong sản xuất mỹ phẩm, dưới dạng kem dưỡng, serum... và điều chế thực phẩm chức năng.

Thùy Lâm cũng cho biết có thói quen chăm sóc da rất kỹ lưỡng. Từ khi rút khỏi showbiz, cô không còn quay phim, hoạt động nhiều ngoài trời, nhờ đó hạn chế được phần nào tác hại của tia UV lên da, góp phần không nhỏ cải thiện da trắng sáng, khỏe đẹp hơn.

Thùy Lâm sinh năm 1987, quê Thái Bình, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Top 15 Miss Universe được tổ chức cùng năm. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Người đẹp được khán giả nhớ đến qua các phim Tây Sơn hào kiệt, Kiều nữ và đại gia, Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen, hay phát hành CD Thùy Lâm 18. Cô từng là một trong những người đẹp đa năng nhất của showbiz Việt khi cùng lúc hoạt động trong các lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, rồi rút lui khỏi làng giải trí từ năm 2010 đến nay.

Sau kết hôn, Thùy Lâm chuyển về Hà Nội sinh sống, tập trung chăm lo tổ ấm. Hiện cô làm chủ một số cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội, chỉ xuất hiện tại các sự kiện theo lời mời từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Thỉnh thoảng cô cập nhật thông tin cuộc sống trên trang cá nhân và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm đẹp.