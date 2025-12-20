Nguyên liệu nhiều người vứt đi được Linh Rin tận dụng dưỡng nhan

Trên trang cá nhân, Linh Rin nhiều lần chia sẻ thói quen không tiêu thụ đường ngọt để bảo vệ sức khỏe, sắc vóc. Cô tiết lộ trong nhà "không dùng đường tí nào nhưng mật thì luôn có". Người đẹp thường ngâm mật ong cùng nhiều loại nguyên liệu từ muối hồng, lá trà, cho đến các loại trái cây khô...

Cô còn tận dụng vỏ của loại cam đỏ (blood orange) đem sấy khô, ngâm cùng mật ong, thêm vài lát gừng. Nàng dâu hào môn miêu tả hương vị của hỗn hợp này "ngọt ngào, thơm mùi cam chanh, cay nhẹ và tươi mát".

Linh Rin khoe thành phẩm mật ong ngâm vỏ cam.

Hầu hết mọi người thường vứt bỏ vỏ cam song đây lại là thành phần chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe lẫn vóc dáng. Theo Verywell Health, vỏ cam rất giàu chất xơ hòa tan pectin và prebiotic nên thúc đẩy sự phát triển và cân bằng hệ vi khuẩn trong đường tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Vỏ cam còn giàu các chống oxy hóa mạnh như vitamin C, polyphenol, flavonoid,... có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, giúp chống lại tác hại do gốc tự do gây ra. Tăng cường những chất này thường xuyên góp phần làm chậm tốc độ lão hóa, kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn da.

Vỏ cam ngâm mật ong có thể ăn cùng các loại bánh hay pha cùng trà hoặc nước nóng dùng để trị ho, xoa dịu cơ thể khi mệt mỏi, làm ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Cả mật ong lẫn vỏ cam, gừng trong hỗn hợp mà Linh Rin làm đều chứa các thành phần chống viêm, tiêu thụ thường xuyên với liều lượng thích hợp vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch vừa tốt cho sức khỏe và sắc vóc.

Vỏ cam được Linh Rin sơ chế sạch, bào mỏng, sấy khô bằng lò nướng.

Khi ngâm vỏ cam với mật ong cần lưu ý khâu làm sạch vì vỏ cam có thể lưu trữ thuốc trừ sâu hay các loại sáp bảo quản. Có thể ngâm và chà rửa bằng nước muối hoặc baking soda sau đó đem sấy khô. Hỗn hợp mật ong, vỏ cam cần được bảo quản trong chai lọ thủy tinh đã tiệt trùng, đậy kín và bảo quản nơi khô ráo để tránh hiện tượng lên men, hư hỏng.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, được biết đến với danh xưng hot girl nhờ có gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm. Sau đó, cô chuyển hướng làm người mẫu, đóng phim, ca hát. Sau khi công khai hẹn hò với thiếu gia Phillip Nguyễn - em chồng diễn viên Tăng Thanh Hà - Linh Rin thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tháng 1/2022, Linh Rin được Phillip Nguyễn cầu hôn sau ba năm hẹn hò. Cặp nổi tiếng tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 3/2023 tại Manila, Philippines và đón con gái đầu lòng vào tháng 11.

Vợ chồng Linh Rin - doanh nhân Phillip Nguyễn