Vẻ ngoài như nữ thần cung Kim Ngưu của Gülnezer Bextiyar gây bão mạng

Mới đây Gülnezer Bextiyar chia sẻ bộ ảnh mới để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34 của mình. Lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ thần cung Kim Ngưu, với chiếc vương miện sừng vàng nổi bật, những bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn lời khen ngợi từ người hâm mộ cũng như các chuyên gia thời trang và làm đẹp. Từ khóa “Những bức ảnh cosplay nữ thần Kim Ngưu tuyệt đẹp của Gülnezer Bextiyar” cũng thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Trong album, Gülnezer Bextiyar diện một chiếc váy haute couture được thiết kế tinh xảo với những chi tiết lấp lánh, tựa như những vì sao, gợi lên hình ảnh một dải ngân hà huyền ảo, làm nổi bật vẻ sang trọng và quý phái của cô. Các chi tiết mạ vàng kết hợp với lớp trang điểm đính kim cương tạo nên một vẻ đẹp thần thánh, không thể chạm tới, như một vị thần đứng trên tất cả.

Gülnezer Bextiyar được ví như một nữ thần trong thần thoại, giáng trần từ đỉnh Olympus. Trong những bức ảnh cận cảnh, làn da trắng mịn không tì vết và những đường nét khuôn mặt hoàn hảo của cô càng thu hút người xem. Cô cũng sử dụng trang sức và phụ kiện hàng hiệu, được phối hợp một cách tinh tế, tôn lên vẻ thanh lịch mà không phô trương, làm nổi bật sự sang trọng tổng thể.

Khán giả không ngừng ca ngợi vẻ đẹp "thần thánh" của Gülnezer Bextiyar: “Sao người ta lại có thể đẹp đến thế? Những phụ kiện vàng không hề làm lu mờ vẻ đẹp của cô ấy mà chỉ càng làm nổi bật thêm khí chất tuyệt mỹ vốn có. Khuôn mặt này quả là một kỳ tích”, “Đây quả là một kiệt tác của Nữ Vương! Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi không nói nên lời”, “Gọi Gülnezer Bextiyar là 'kiệt tác cuối cùng của Nữ Vương' không hề phóng đại, vóc dáng, làn da, khuôn mặt và khí chất của cô ấy đều hoàn hảo”, “Bộ ảnh này kết hợp hoàn hảo giữa chiêm tinh học và thẩm mỹ thần thoại. Không thể nào rời mắt”...

Gần đây, Gülnezer Bextiyar cũng thu hút sự chú ý với vai diễn tiểu thư Rong Shanbao trong bộ phim “Glory”. Bộ phim đã nhận được phản hồi tích cực và đạt được thành công đáng kể. Khán giả không chỉ khen ngợi nhan sắc nổi bật của cô mà còn cả diễn xuất tiến bộ so với các tác phẩm trước đây. Nhà biên kịch Yu Zheng đã khéo léo đưa vào nhiều cảnh quay để làm nổi bật vẻ thanh lịch và khí chất quý phái của Gülnezer Bextiyar trên màn ảnh.

Trong phim “Glory”, Gülnezer Bextiyar xuất hiện trong nhiều bộ trang phục sang trọng và bắt mắt. Vẻ đẹp của cô được miêu tả là “ngoạn mục”, đến mức ngay cả một nhân vật tận tâm với đời sống tu hành cũng bị cám dỗ từ bỏ nó để theo đuổi cô.

Nhờ nhan sắc xuất sắc, những lời khen ngợi về vẻ đẹp của nữ chính nghe rất chân thực chứ không hề phóng đại, khác hẳn với nhiều bộ phim truyền hình khác. Dù đứng hay ngồi, nhân vật Rong Shanbao do cô thủ vai luôn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, lấn át cả dàn diễn viên phụ đông đảo. Nhiều khán giả thậm chí còn nhận xét rằng họ phải tạm dừng cảnh phim chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, vẻ đẹp của cô trở thành một trong những lý do chính khiến khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim.