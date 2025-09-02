Từng bị bệnh nhân chê béo, bác sĩ giảm 25 kg, 10 năm không tăng lại

Cách đây hơn mười năm, bác sĩ Lý Đường Việt nặng gần 100 kg, vòng cổ biến mất, đường huyết đói vượt 100 mg/dL - ngưỡng cảnh báo nguy hiểm. Khi một bệnh nhân nói: "Bác sĩ béo như vậy thì tư vấn giảm cân cho tôi kiểu gì?", anh "cảm thấy như bị tát vào mặt".

Trong thời sinh viên, Lý thường xuyên ăn gà rán, đồ chiên vào ban đêm. Những ca trực 24 giờ được anh "chống đỡ" bằng trà sữa và đồ ngọt. Lối sống này khiến cân nặng của anh tăng vọt, sức khỏe suy giảm. Khi bước vào nghề, áp lực công việc và thiếu ngủ càng khiến tình trạng nặng thêm.

Bác sĩ Lỹ Đường Việt đã giảm 25 kg và duy trì cân nặng 10 năm không tăng lại. Ảnh: TVBS

Sai lầm với cách giảm cân cực đoan

Ban đầu, bác sĩ Lý chọn những phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt: ba ngày chỉ uống trà xanh, ăn mỗi bữa một quả táo. Kết quả, cân nặng giảm nhanh nhưng rồi tăng trở lại, cơ bắp tiêu hao, tinh thần kiệt quệ. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, 80% người áp dụng kiểu giảm cân cực đoan sẽ tái béo trong vòng một năm và bác sĩ Lý đã trải qua đúng thực tế này.

Giảm cân bền vững nhờ phương pháp khoa học

Sau nhiều thất bại, bác sĩ chuyển sang nguyên tắc "ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, giảm tập luyện quá sức".

Mỗi ngày, anh nạp lượng protein tương đương bốn lòng bàn tay từ các nguồn đa dạng như gà, cá, thịt bò, thịt heo, gan và huyết. Rau củ và dầu lành mạnh được bổ sung thường xuyên, điển hình là xào nhanh hành tây, cà chua, nấm với dầu ô liu. Đồ uống có đường bị loại bỏ hoàn toàn. Anh áp dụng nhịn ăn gián đoạn theo nhịp sinh học, giúp điều hòa insulin và kiểm soát cảm giác no. Trong bữa ăn hàng ngày, bác sĩ ưu tiên protein vào buổi sáng, tăng chất xơ từ rong biển, ngô vào bữa trưa và chỉ bổ sung tinh bột vào buổi tối bằng khoai lang, cơm hoặc quinoa.

Thay vì lao vào tập luyện cực đoan, anh duy trì thói quen cardio nhẹ nhàng 30-40 phút, 3-4 buổi mỗi tuần. Thường là chạy bộ hoặc dùng máy trượt tuyết trong lúc xem phim. Theo American College of Sports Medicine, cường độ tập luyện vừa phải hiệu quả hơn trong việc giảm cân bền vững.

Giảm 25 kg, duy trì hơn một thập kỷ

Sau hai năm kiên trì, bác sĩ Lý giảm 25 kg, còn 69 kg và giữ cân nặng ổn định suốt hơn mười năm. Giờ đây, anh vẫn có thể thoải mái ăn uống cùng bạn bè mà không lo "đổ vỡ" kế hoạch. Nghiên cứu của Đại học Minnesota cũng chỉ ra rằng tâm lý căng thẳng quanh việc ăn uống là nguyên nhân lớn khiến nhiều người bỏ cuộc khi giảm cân.

"Giờ tôi ăn thoải mái cùng bạn bè mà không lo sợ. Sức khỏe không phải cuộc chiến, mà là hành trình", bác sĩ Lý nói.