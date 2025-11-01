Vóc dáng Hoa hậu đẹp nhất Thế giới

Ngày 31/10, Hoa hậu Thế giới 2024 Krystyna Pyszková đăng tải hình ảnh trình diễn cho một chương trình thời trang ở Cộng hòa Czech. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của người đẹp trên sàn diễn catwalk sau khi sinh con đầu lòng hồi tháng 9.

Krystyna Pyszková đảm nhận vai trò mở màn và kết màn cho thương hiệu thời trang Osmany Laffita. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Cộng hòa Czech nhân dịp kỷ niệm 60 năm của thương hiệu này.

Trong vai trò mở màn, Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024 diện thiết kế tông màu đen kín đáo, cá tính, khoe vóc dáng thanh mảnh. Ở vai trò kết màn, cô hóa thành cô dâu với bộ váy cưới kiêu sa.

Vóc dáng của Krystyna Pyszková trong lần tái xuất sàn diễn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi vì thân hình thanh mảnh và thần thái kiêu kỳ.

"Xứng danh Hoa hậu đẹp nhất Thế giới, vóc dáng và thần thái không chê vào đâu được", "Mới sinh con hai tháng mà lấy lại dáng thần kỳ quá", "Không bàn cãi gì nữa, cô ấy là một trong những Hoa hậu Thế giới đẹp nhất những năm gần đây"... cư dân mạng bình luận.

Sau khi sinh con, Krystyna Pyszková nhanh chóng quay trở lại với công việc và các dự án cộng đồng. Hồi đầu tháng 10, cô tham dự hội nghị Czech Future. Người đẹp đã có bài tham luận nói về tầm quan trọng của giáo dục và kiến ​​thức tài chính, cũng như giới thiệu ứng dụng mà cô và đội ngũ đã dày công nghiên cứu trong năm qua - Money Monsters.

Krystyna Pyszková xác nhận sinh con gái đầu lòng hôm 17/9 với bài đăng trên trang Instagram cá nhân. "Chào mừng đến với thế giới, em bé Aurora của mẹ", cô chia sẻ.

Krystyna Pyszková công khai thông tin mang thai hôm 4/7 khi đăng bức ảnh khoe bụng bầu bên bạn trai. Khi đó cô đang ở giai đoạn thứ 2 của thai kỳ. Người đẹp chia sẻ: "Một chương đã hoàn thành. Và chương mới đang mở ra".

Bạn trai của Krystyna Pyszková là tỷ phú người Thụy Sĩ - Byron Baciocchi. Anh là nhà sáng lập và CEO của Unica Capital, chủ sở hữu của các doanh nghiệp bất động sản tại Anh, Thụy Sĩ, Luxembourg...

Krystyna Pyszková đăng quang Miss World 2024 vào tháng 3/2024 tại Ấn Độ. Người đẹp 25 tuổi cao 1,8 m, có nhan sắc ngọt ngào tựa búp bê. Krystyna đã tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha, đang theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck, Áo. Cô là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà, có tài năng về hát, chơi nhiều nhạc cụ.

Krystyna Pyszková được chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2024. Cô cũng góp mặt trong danh sách top 30 của Forbes Cộng hòa Czech.