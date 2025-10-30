Ăn cơm nguội giúp giảm cân tốt hơn cơm nóng không?

Cơm nguội chứa tinh bột kháng, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân.

Khi cơm được nấu chín và để nguội, một phần tinh bột trong gạo sẽ trải qua quá trình tái kết tinh hình thành nên tinh bột kháng, loại tinh bột mà hệ tiêu hóa không thể hấp thu hoàn toàn. Tiến sĩ Rob Thompson, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Washington (Mỹ), cho biết: "Tinh bột kháng hoạt động tương tự chất xơ, giúp giảm tốc độ hấp thu đường, cải thiện độ nhạy insulin và khiến bạn thấy no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân".

Một nghiên cứu đăng trên Nutrition & Metabolism năm 2015 cũng ghi nhận lượng calo hấp thụ từ cơm nguội giảm khoảng 3-5% so với cơm nóng, một con số nhỏ nhưng có ý nghĩa nếu duy trì lâu dài.

Vì sao cơm nguội giúp kiểm soát cân nặng

Cơm nguội có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn cơm nóng, hạn chế việc đường huyết tăng vọt sau bữa ăn - yếu tố khiến cơ thể dễ tích mỡ. Ngoài ra, ăn cơm nguội kết hợp cùng rau củ, protein nạc giúp cơ thể hấp thu năng lượng ổn định hơn, giảm cơn thèm ăn vặt.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng. "Cơm nguội không thể thay thế chế độ ăn lành mạnh tổng thể. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, chọn thực phẩm cân bằng và duy trì vận động hằng ngày", chuyên gia dinh dưỡng Harley Pasternak nói.

Lưu ý khi ăn cơm nguội

Chia cơm thành từng phần nhỏ, cấp đông để ăn dần là cách làm vừa tiện lợi vừa hỗ trợ giảm cân.

Việc bảo quản và hâm lại cơm nguội trước khi ăn là yếu tố quan trọng để tránh ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus. Sau khi nấu, nên làm nguội cơm trong vòng một giờ, rồi bảo quản trong tủ lạnh ở ≤4°C, dùng trong 24 giờ là tốt nhất. Khi ăn, hâm lại đến khoảng 74°C (có hơi nóng bốc lên) và không hâm lại nhiều lần. Nếu cơm có mùi lạ, nhớt hoặc chua, cần bỏ ngay. Có thể đông lạnh để dùng lâu hơn, nhưng nên chia nhỏ khẩu phần. Khi mang cơm đi làm, nên giữ trong hộp kín và túi giữ lạnh để tránh vi khuẩn phát triển. Ăn cơm nguội đúng cách vừa an toàn, vừa có lợi cho cân nặng và hệ tiêu hóa.

Thực đơn eat clean 3 ngày với cơm nguội hỗ trợ giảm cân

Mỗi suất khoảng 350-400 kcal, dễ chuẩn bị, phù hợp mang đi làm.

Ngày 1

Sáng: Cơm nguội (100 g) , trứng luộc, dưa leo thái lát, một ly nước ấm chanh mật ong.

Trưa: Cơm nguội, ức gà áp chảo, bông cải xanh hấp, 1/2 quả bơ.

Tối: Salad rau trộn, đậu phụ nướng, một muỗng hạt chia ngâm sữa chua không đường.

Ngày 2

Sáng: Cơm nguội trộn cá ngừ, ngô ngọt, rau củ (kiểu poke bowl).

Trưa: Cơm nguội, cá hồi áp chảo, măng tây, một ít kim chi.

Tối: Canh bí đỏ nấu tôm, cơm nguội, rau luộc chấm muối mè.

Ngày 3

Sáng: Cơm nguội, trứng ốp, rau chân vịt xào tỏi, một ly trà xanh.

Trưa: Cơm nguội, thịt bò xào cần tây, dưa chuột muối nhẹ.

Tối: Súp gà rau củ, cơm nguội, trái cây ít ngọt (táo, dâu tây).