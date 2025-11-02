Trang chủ Miss Universe UAE công bố Kiko Chan là hoa hậu

Kiko Chan- cô gái Việt du lịch bụi thành hoa hậu ở Dubai

Khi trang chủ Miss Universe UAE công bố Kiko Chan là Miss Universe UAE 2025 với vai trò Đại sứ Doanh nhân (Ambassador of Entrepreneurship), nhiều người ngỡ ngàng.

Ít ai biết, người đẹp từng đến UAE chỉ với mục đích du lịch và tìm hiểu cơ hội kinh doanh, không ngờ sau đó lại bước lên bục vinh quang của một đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Từng được biết đến tại Việt Nam với phong cách cá tính, nóng bỏng, Kiko Chan (từng là tiếp viên hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines) đã rẽ hướng lập nghiệp tại Dubai.

Cô tham gia Miss Universe UAE 2025 cùng nhiều đối thủ nặng ký là người mẫu, doanh nhân và người nổi tiếng.

Kết quả, ngôi vị Hoa hậu đại diện UAE thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan thuộc về Mariam Mohamed, còn Kiko Chan được trao danh hiệu đặc biệt – Ambassador of Entrepreneurship, người truyền cảm hứng và đồng hành cùng tổ chức trong các hoạt động phát triển kinh doanh và cộng đồng.

Ban tổ chức lý giải lựa chọn này trên trang chủ: "Từ hành trình đầy cảm hứng – khởi đầu là một tiếp viên hàng không, rồi trở thành diễn viên, người mẫu quốc tế và chuyên gia bất động sản thành công tại Dubai – Kiko Chan thể hiện tinh thần kiên định, đổi mới và trao quyền cho phụ nữ".

Cô gái Việt du lịch bụi thành hoa hậu

Kiko Chan đi du lịch bụi và thành hoa hậu

Đặt chân đến Dubai chỉ với 1.000 USD và chiếc balo du lịch bụi, Kiko Chan bắt đầu từ con số 0. Cô rong ruổi tìm việc, tự gây dựng các mối quan hệ, và dần tạo dựng chỗ đứng trong lĩnh vực thời trang và bất động sản – nơi cạnh tranh gay gắt bậc nhất Trung Đông. Giờ đây, cô là một trong những người Việt hiếm hoi được cộng đồng doanh nhân Dubai biết đến, đồng thời sở hữu hơn 5,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

Video chính thức của Miss Universe UAE ghi lại khoảnh khắc đăng quang của Kiko Chan với lời chia sẻ đầy xúc động: "Bước đi đầu tiên của tôi với tư cách Miss Universe UAE 2025 là minh chứng rằng một người phụ nữ có thể vươn lên từ khởi đầu nhỏ bé nhất, nếu dám tin và dám hành động".

Sứ mệnh của Kiko Chan

Tạp chí quốc tế đăng tải hình ảnh về Kiko Chan

Trước khi đến được vị trí này, Kiko Chan từng trải qua nhiều biến cố trong hành trình tìm hướng đi mới. Nhưng chính nghị lực, đam mê và khát vọng khẳng định mình đã giúp cô trở thành biểu tượng của phụ nữ châu Á tại Trung Đông – bản lĩnh, thông minh và dám mơ ước.

Chia sẻ về vai trò mới, Kiko Chan nói: "Tôi muốn phụ nữ Việt ở bất cứ đâu cũng tin rằng họ có thể bắt đầu lại, có thể thành công nếu đủ kiên trì và yêu thương chính mình."

Từ một du khách du lịch bụi, Kiko Chan nay trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của phụ nữ hiện đại, mang hình ảnh người Việt tỏa sáng giữa thế giới. Câu chuyện của cô là minh chứng cho sức mạnh mềm của phụ nữ Việt – kiên cường, dám mơ và dám làm, dù ở bất kỳ nơi đâu.