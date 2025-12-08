'Dâu tỷ phú' Phương Nhi xách túi hình quả trứng gần 20 triệu đồng

Hôm 5/12, Phương Nhi cùng gia đình chồng tham dự Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng rạng rỡ với áo dài hồng phong cách tiểu thư. Cô xách chiếc túi độc đáo có phom dáng hình quả trứng - thiết kế nổi tiếng của nhà mốt Simone Rocha, mang tên Egg Bag. Túi được chế tác từ nhựa bóng và trang trí ngọc trai thanh lịch. Mẫu phụ kiện nhỏ xinh "chỉ đựng vừa thỏi son" được định giá 580 Euro (gần 20 triệu đồng).

Chiếc túi xách hình quả trứng được Phương Nhi chọn để kết hợp cùng áo dài.

Sau lễ ăn hỏi hôm 15/1 với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phương Nhi thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện của gia đình chồng. Mỗi lần đi event, cô thường khoe diện mạo nữ tính, nhẹ nhàng.

Á hậu sử dụng nhiều mẫu túi cao cấp khi sánh đôi chồng thiếu gia. Hồi tháng 8, góp mặt tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Phương Nhi xách chiếc Louis Vuitton gần 50 triệu đồng. Trước đó, cô thường xuất hiện cùng ông xã với thiết kế Dior 30 Montaigne Avenue hơn 85 triệu đồng.

Phương Nhi kết hợp áo dài trắng với túi Louis Vuitton khi dự sự kiện của nhà chồng hồi tháng 8.

Hồi tháng 10, Phương Nhi được công bố là cổ đông tại công ty của nhà chồng tỷ phú, sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ. Từ khi làm lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, cô xuất hiện trong nhiều sự kiện quan trọng của nhà chồng, trong đó có lễ khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam do Vingroup đầu tư hôm 28/8; lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam hôm 19/8. Ngoài ra, trong đại hội cổ đông tập đoàn hồi đầu năm do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu, Phương Nhi cũng tham dự cùng gia đình.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm, đoạt ngôi Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô tổ chức lễ ăn hỏi hồi đầu năm với chồng hơn 2 tuổi, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Họ dự định làm đám cưới vào năm sau.