Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

'Rich kid' Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

'Con gái vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn gặp gỡ, đọ sắc với Hari Won, Minh Hằng trong sự kiện ở TP HCM.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 1

Hot girl Tiên Nguyễn hội ngộ Hari Won ở buổi ra mắt một thương hiệu thời trang, hôm 19/11.

'Rich kid' 9X hiện bận rộn chuẩn bị cho đám cưới với vị hôn phu ngoại quốc nhưng vẫn tham dự các sự kiện do tập đoàn của gia đình cô tổ chức.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 2

Hari Won tôn nhan sắc tuổi 40 với trang phục thanh lịch, phụ kiện sang trọng.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 3

Bộ cánh gam đen bằng chất liệu vải tweed và voan làm nổi bật làn da trắng mịn màng của ca sĩ người Hàn Quốc.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 4

Minh Hằng được khen xinh đẹp, quyến rũ khi mặc váy hở vai, cut-out ở vùng eo.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 5

Ca sĩ đeo đồng hồ hàng hiệu xa xỉ, tôn phong cách sang chảnh, nổi bật.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 6

'Bà mẹ một con' đọ sắc, chụp ảnh cùng Tiên Nguyễn.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 7

Hari Won, Minh Hằng đối lập phong cách nhưng cùng nhận nhiều lời khen của khán giả.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 8

Ca sĩ Isaac xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm. Anh khoe vẻ điển trai khi tạo dáng bên Minh Hằng.

&#39;Rich kid&#39; Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng - 9

Ngoài dàn nghệ sĩ, sự kiện còn có nhiều doanh nhân và các nhà sáng tạo nội dung trẻ tham dự.

Theo Hương Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 09:00 AM (GMT+7)
