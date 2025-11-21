'Rich kid' Tiên Nguyễn đọ sắc Hari Won, Minh Hằng

Hot girl Tiên Nguyễn hội ngộ Hari Won ở buổi ra mắt một thương hiệu thời trang, hôm 19/11.

'Rich kid' 9X hiện bận rộn chuẩn bị cho đám cưới với vị hôn phu ngoại quốc nhưng vẫn tham dự các sự kiện do tập đoàn của gia đình cô tổ chức.

Hari Won tôn nhan sắc tuổi 40 với trang phục thanh lịch, phụ kiện sang trọng.

Bộ cánh gam đen bằng chất liệu vải tweed và voan làm nổi bật làn da trắng mịn màng của ca sĩ người Hàn Quốc.

Minh Hằng được khen xinh đẹp, quyến rũ khi mặc váy hở vai, cut-out ở vùng eo.

Ca sĩ đeo đồng hồ hàng hiệu xa xỉ, tôn phong cách sang chảnh, nổi bật.

'Bà mẹ một con' đọ sắc, chụp ảnh cùng Tiên Nguyễn.

Hari Won, Minh Hằng đối lập phong cách nhưng cùng nhận nhiều lời khen của khán giả.

Ca sĩ Isaac xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm. Anh khoe vẻ điển trai khi tạo dáng bên Minh Hằng.

Ngoài dàn nghệ sĩ, sự kiện còn có nhiều doanh nhân và các nhà sáng tạo nội dung trẻ tham dự.