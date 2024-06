Vợ Châu Kiệt Luân sinh 3 con vẫn như thiếu nữ nhờ loạt bí quyết này

Châu Kiệt Luân và vợ - người mẫu Côn Lăng.

Ở độ tuổi ngoài 30 và trải qua 3 lần sinh nở, vợ Châu Kiệt Luân - người mẫu Côn Lăng vẫn giữa được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Qua những tấm hình được mỹ nhân này chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ khen cô như thiếu nữ, dường như không hề có dấu hiệu của sự lão hóa.

Chia sẻ trên Beauty321, Côn Lăng bật mí 6 bí quyết riêng về cả tập luyện, chăm sóc làn da lẫn chế độ ăn uống để "níu kéo tuổi xuân".

Nhan sắc hiện tại của Côn Lăng. Cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, làm mẫu thời trang, sản phẩm làm đẹp.

Theo đó, cô theo đuổi quan điểm "less is more" trong chăm sóc da. Cụ thể, thay vì sử dụng nhiều loại tinh chất là đẹp với nhiều quy trình khác nhau, cô thừa nhận bản thân chỉ có 1-2 sản phẩm dưỡng da. Song, vì thế mà cô chọn rất kỹ càng, đó đều là những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với làn da. Về các sản phẩm chống lão hóa, cô tập trung chủ yếu vào việc dưỡng ẩm.

Ngoài da mặt thì làn da cổ, khuỷu tay cũng được người đẹp này chăm sóc cẩn thận. Khi đi tắm, cô thường có thói quen nhỏ thêm một vài giọt tinh dầu làm đẹp vào bồn tắm, có tác dụng thư giãn cơ thể, chống oxy hóa,... từ đó nuôi dưỡng làn da mịn màng, giảm quá trình lão hóa da.

Nhờ đó, không chỉ gương mặt mà làn da body của mỹ nhân này cũng được cải thiện, luôn trong tình trạng trắng sáng mịn màng.

Cô chăm chỉ tập luyện thể thao rèn dáng đẹp.

Uống nhiều nước lọc cũng là thói quen tốt được cô duy trì suốt nhiều năm qua.

Ngoài ra, cô cũng bật mí một trong những bí quyết giúp gương mặt lúc nào cũng trông thon gọn, nhỏ nhắn dù cơ địa của cô dễ bị phù nề, đó là dùng con lăn massage vùng dưới tai, xung quanh mắt và xương đòn. Điều này có tác dụng tăng cường lưu thông bạch huyết và máu. Massage liên tục vào mỗi buổi sáng sẽ giảm sưng tấy, buổi tối giúp mặt trở nên săn chắc, thon gọn.

Về chế độ ăn uống, Côn Lăng cho hay cô giữ thói quen uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất xơ như đậu đỏ, hạt chia,... nhằm thúc đẩy quá trình tiêu hóa, nhu động ruột, giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra suôn sẻ hơn.

Cuối cùng và cũng là điều vô cùng quan trọng là phải tập thể thao ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Tùy vào nhu cầu và sở thích, mỗi người sẽ lựa chọn những bài tập khác nhau như yoga, gym, pilates,... Cô tin rằng chỉ biến việc tập thể thao trở thành một phần của cuộc sống và tận hưởng nó thì đây sẽ là phương pháp hiệu quả nhất, không chỉ giúp ích cho vóc dáng mà sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. "Những thói quen tốt sẽ mang lại những thay đổi lớn cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn của bạn", người đẹp này khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]