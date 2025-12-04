Giới trẻ lăng xê 7 kiểu mốt mùa đông

Rộ lên từ năm 2023, mốt "giàu ngầm" tiếp tục được nhiều người trẻ ưa thích trong mùa lạnh năm nay. Các thiết kế đi theo phong cách "sang trọng thầm lặng" thường mang phom dáng tinh gọn, cắt cúp chuẩn, chất liệu và đường may tốt, tông màu trung tính, ít hoặc không logo. Điều này giúp thiết kế không lỗi mốt, ứng dụng cao.

Tám năm nay, tracksuit của thập niên 1980, 2000 hot trở lại. Các Gen Z và dân văn phòng yêu thích những bộ đồ thể thao này vì tiện lợi, thoải mái và toát lên sức sống. Bạn có thể kết hợp chúng với mũ lưỡi trai hoặc băng đô thể thao, sneakers.

Áo khoác Harrington là một trong những điểm mới được các hãng thời trang bình dân lăng xê mạnh dịp cuối năm nay. Đặc trưng của kiểu áo này là đường nét tối giản, ngắn ngang hông hoặc eo, tạo sự gọn gàng và dễ phối đồ. Với vẻ thanh lịch nhưng vẫn ngầu, chúng được giới trẻ Việt ưa chuộng. Bạn có thể phối cùng quần jeans, quần Tây, sơ mi trong nhiều hoàn cảnh.

Áo khoác len kéo khóa cũng là mặt hàng chủ lực ở các tiệm bán đồ dành cho giới trẻ năm nay. Thiết kế dáng ngắn tới eo, rộng ở thân trên và thu hẹp dần xuống dưới, phù hợp với những bạn có vòng eo nhỏ.

Trên các nền tảng xã hội một tháng qua, nhiều bạn chia sẻ phong cách với áo khoác da lộn mang hơi thở miền Viễn Tây. Kiểu áo này có bề mặt mềm, mịn như nhung, tạo cảm giác ấm áp và sang trọng tự nhiên. Chất liệu này có khả năng giữ nhiệt tốt, phù hợp cho thời tiết se lạnh và mùa thu đông.

Một trong những phong cách chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ba năm nay là quá khổ. Kiểu thiết kế này thường xuất hiện trên những chiếc sơ mi và blazer vào mùa hè, thu và áo hoodie, áo khoác phao của mùa đông. Theo WWW, các bạn trẻ ưa chuộng các món quá khổ vì chúng toát lên sự phóng khoáng, ngầu.

Nhiều bạn còn lăng xê áo gilet lông - mốt từng bị chê xấu của thập niên 2000, thường kết hợp quần legging hoặc quần shorts.

Phong cách unisex cũng là một trong những kiểu mặc phổ biến hiện nay. Xu hướng phù hợp với những người có cá tính mạnh.