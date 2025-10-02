Thực đơn giữ dáng không cần ăn kiêng khắc nghiệt của Tôn Lệ

Tôn Lệ duy trì vóc dáng thon gọn dù đã bước sang tuổi 43. Ảnh: Weibo

Ăn đủ cơm, rau, thịt trong mỗi bữa

Tôn Lệ cho biết cô không bao giờ bỏ cơm trong chế độ ăn kiêng. Mỗi bữa luôn có ba thành phần chính: rau xanh, protein (thịt, cá hoặc trứng) và cơm trắng. Cơm chiếm khoảng một phần ba đĩa, đủ để no bụng nhưng không gây quá tải. Thay vì ăn kiêng khắc nghiệt, cô chọn cách ăn no 70%, vừa thỏa mãn vị giác vừa hỗ trợ giữ dáng.

Nguyên tắc 'ít dầu, ít muối, cân bằng dinh dưỡng'

Các món ăn của Tôn Lệ hầu hết được chế biến tối giản: trứng bác cà chua không dầu, thịt vịt kho chỉ phủ lớp sốt mỏng, rau củ thường được chần sơ để giữ hương vị tự nhiên. Chính sự tiết chế này giúp khẩu phần ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và duy trì sức khỏe lâu dài.

Đĩa ba ngăn trực quan và dễ áp dụng

Tôn Lệ sử dụng đĩa ba ngăn để kiểm soát khẩu phần trong từng bữa ăn. Ảnh: Weibo

Một điểm đặc biệt trong thói quen của Tôn Lệ là sử dụng đĩa ba ngăn. Mỗi ngăn dành riêng cho rau, protein và tinh bột, giúp kiểm soát lượng thức ăn và đảm bảo cân đối. Cách trình bày này vừa gọn gàng, vừa là mẹo để mọi người dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Nguyên liệu tự trồng và giáo dục gia đình

Nguồn rau củ của Tôn Lệ phần lớn đến từ trang trại nhỏ ở ngoại ô, nơi cô và các con cùng gieo trồng, thu hoạch. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là cách đảm bảo thực phẩm sạch mà còn là cơ hội giáo dục con cái biết trân trọng giá trị của lao động và sức khỏe.

Kết hợp vận động, nghệ thuật và kỷ luật

Bên cạnh ăn uống, Tôn Lệ tập yoga, tìm sự cân bằng tinh thần qua thư pháp và hội họa. Thói quen này còn lan tỏa sang chồng cô, nam diễn viên Đặng Siêu, người đã từ bỏ thói quen thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ để chuyển sang lối sống lành mạnh hơn.

Tôn Lệ lan tỏa thói quen sống lành mạnh, khoa học đến người thân trong gia đình. Ảnh: Weibo

Tôn Lệ sinh năm 1982 tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình như Chân Hoàn Truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... khẳng định vị thế nhờ diễn xuất tinh tế và khả năng nhập vai đa dạng. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Tôn Lệ còn được ngưỡng mộ bởi lối sống giản dị, kỷ luật và gia đình hạnh phúc bên nam diễn viên Đặng Siêu. Với phong cách sống lành mạnh, cô trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ châu Á.