Người đẹp 23 tuổi bỏ thi Hoa hậu Siêu quốc gia

"Miss Guatemala đưa ra thông báo về việc Hoa hậu Siêu quốc gia Guatemala 2026 Michelle Calderón không tiếp tục đại diện quốc gia tại Miss Supranational 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 6 ở Ba Lan."

"Sau quá trình đánh giá cẩn trọng và ưu tiên sức khỏe, an toàn của các thí sinh, cô Michelle Calderón sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vai trò đại diện Guatemala. Quyết định này được đưa ra do có những vấn đề sức khỏe cần được ưu tiên xử lý ngay lập tức", thông báo nêu rõ.

Căn bệnh mà Michelle mắc phải không được tiết lộ, tuy nhiên cô nhận được sự ủng hộ từ những người theo dõi. Ban tổ chức Miss Guatemala khẳng định: "Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo sức khỏe toàn diện cho các hoa hậu của tổ chức".

Tổ chức Miss Guatemala cũng cho biết người thay thế Michelle Calderón để đại diện Guatemala ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tại Ba Lan sẽ được công bố trong những ngày tới.

Trong khi đó, Michelle Calderón cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định bỏ thi của mình. Cô viết: "Trong những ngày tới, tôi sẽ trải qua phẫu thuật bàng quang, vì vậy tôi cần thời gian để hồi phục. Sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Guatemala vì đã hỗ trợ, thấu hiểu và ưu tiên sức khỏe của tôi trong thời điểm này".

Michelle Calderón 23 tuổi, là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế. Cô đại diện cho thủ đô của Guatemala tại cuộc thi Hoa hậu Guatemala 2025 và lọt vào top 6 chung cuộc, được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Guatemala 2025.

Michelle Calderón chia sẻ sau khi đăng quang: "Tôi đón nhận vương miện này với sự khiêm tốn, lòng biết ơn và một tinh thần trách nhiệm sâu sắc. Trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Guatemala không chỉ là một danh hiệu, đó là cơ hội để đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ và sự kiên cường của đất nước chúng ta trước thế giới".

Trước cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra ở Ba Lan, Michelle Calderón được nhận xét là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Mỹ. Việc cô bỏ thi vì lý do sức khỏe khiến nhiều fan tiếc nuối.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 dự kiến chung kết ngày 31/7/2026 tại Ba Lan. Đây là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức. Hiện đã có khoảng hơn 20 quốc gia tìm được đại diện tham dự cuộc thi.

Hoa hậu Siêu quốc gia được xem là một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên nhiều năm nay, danh tiếng cuộc thi đi xuống do bê bối bị tố bán giải, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Eduarda Braum. Cô là người đẹp Brazil đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Supranational.

Năm 2025, ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia thông báo quy chế mới cho mùa giải mới. Theo đó, độ tuổi của thí sinh là từ 18-32 tuổi, cho phép phụ nữ đã ly hôn được đăng ký dự thi. Đặc biệt ban tổ chức cho biết các thí sinh đã từng tham gia cuộc thi được phép trở lại thi tiếp sau thời hạn 2 năm, miễn là được các giám đốc quốc gia chấp thuận.

Quy định mới của ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia đã gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng quy định này là bước thụt lùi của cuộc thi sắc đẹp nằm trong Big 6 và khiến cuộc thi kém hấp dẫn.