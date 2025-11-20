3 việc đơn giản giúp cô gái Ấn Độ giảm 35 kg

Trước khi trở thành Kols lĩnh vực thời trang, thể hình, Snigdha Baruah, 24 tuổi, từng có thời gian sống chung với thân hình nặng nề. Nhờ quyết tâm thay đổi những thói quen kém điều độ, thiết lập lối sống lành mạnh, Baruah đã giảm thành công 35 kg sau 9 tháng, cải thiện ngoại hình ngoạn mục, mở ra nhiều cơ hội trong công việc.

Nhìn lại hành trình mình đi qua, Baruah nói cô không ăn kiêng hay tập luyện khắc nghiệt mà chỉ áp dụng những thói quen đơn giản, nhất quán.

Snigdha Baruah thời điểm năm 2018. Dù không quá to béo nhưng Baruah luôn cảm thấy cơ thể nặng nề, ục ịch.

"Các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình sẽ ghét tôi vì những gì tôi tiết lộ. Bạn không cần một chế độ ăn kiêng cầu kỳ, huấn luyện viên cá nhân đắt tiền hay một phòng tập sang trọng để giảm cân. Bản thân tôi đã giảm được 35 kg chỉ nhờ những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt", Baruah nói.

Đừng cắt bỏ tinh bột

Carbohydrate thường bị mang tiếng xấu trong việc giảm cân. Nhưng sự thật là, chúng là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh. Baruah giải thích: "Cơ thể bạn cần carbohydrate để tồn tại. Bản thân tôi không hề cắt bỏ carbohydrat. Những gì bạn cần làm là kiểm soát khẩu phần ăn và theo dõi lượng calo. Dù bạn ăn bao nhiêu calo, hãy cố gắng đốt cháy nhiều calo hơn trong những gì bạn ăn. Không keto, không kiêng carbohydrate, không o ép bất cứ thứ gì cả", nữ KOLs tiết lộ mấu chốt của chế độ ăn giảm cân nằm ở việc thâm hụt calo.

Cô gái Ấn Độ như 'lột xác' sau khi giảm 35 kg thành công.

Đơn giản hóa việc tập luyện

Theo Baruah, chìa khóa nằm ở việc giữ mọi thứ đơn giản và đừng để bị cuốn vào những bài tập quá phức tạp, dễ khiến bạn nản chí, khó duy trì. "Bạn không cần phải làm quá phức tạp các bài tập. Hãy tập trung vào các bài tập sức mạnh và sau đó là các bài cardio ổn định. Vậy trạng thái ổn định là gì? đi bộ nhiều bước mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ 5.000, 7.000, 10.000, 11.000. Có lúc tôi đã đi bộ 21.000 bước mỗi ngày mà không hề hay biết", cô gái người Ấn Độ chia sẻ.

Ngủ sớm

"Đây là điều khó thực hiện nhất. Nhưng bạn phải làm được. Bạn phải bắt đầu ngủ sớm. Cơ thể bạn cần tối thiểu 8 tiếng ngủ để phục hồi", Baruah nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ.

Đây không chỉ là nền tảng quan trọng cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp ích quá trình giảm cân, giảm mỡ. Ngủ đủ giấc giúp ổn định mức hormone cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả hơn. Ngược lại, khi thiếu ngủ bạn dễ có xu hướng sa đà vào các món ăn kém lành mạnh, thèm ăn nhiều hơn.

Snigdha Baruah tại thảm đỏ Cannes 2025.