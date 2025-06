Phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn ở TPHCM

Ngày 22/6, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán nước hoa giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, thực hiện quyết liệt mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây Công an TPHCM tiếp tục phát hiện, triệt phá băng nhóm buôn bán hàng giả là nước hoa các loại của các thương hiệu nổi tiếng, do vợ chồng Lư Hưng Phát (SN 1995) và Trần Thị Bích Liên (SN 1996, cùng ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.

Nước hoa giả được vợ chồng Phát, Liên mua của các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó thuê nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố để cất giấu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng làm giả các loại nước hoa giả nổi tiếng. Ảnh: Công an cung cấp.

Đồng thời, Phát, Liên thuê 5 đối tượng thực hiện công đoạn phân loại, đóng gói các sản phẩm nước hoa giả nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Bvlgari, Ysl…

Băng nhóm trên đã triệt để lợi dụng các ứng dụng giao tiếp, hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ số hàng giả đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét tại 3 địa điểm là nơi đăng ký kinh doanh, nơi đóng gói và kho cất giữ hàng hóa; thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại với trị giá ước tính tương đương hàng thật là hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế và các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.