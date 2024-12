Thói quen giữ da không nếp nhăn ở tuổi 40 của Dara

Dù là thành viên lớn tuổi nhất 2NE1, Dara từng bị hiểu nhầm là em út của nhóm vì diện mạo trẻ trung. Ở tuổi 40, Dara vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng, hầu như không có nếp nhăn nhờ duy trì thói quen chăm sóc kỹ lưỡng nhiều năm.

Dara giữ được làn da mịn màng, căng bóng ở tuổi 40. Ảnh: Instagram daraxxi

Tẩy trang kỹ lưỡng

Dara đặc biệt chú trọng bước tẩy trang vì chỉ khi được làm sạch sâu, da mới hấp thụ hết dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp đó, giúp quá trình phục hồi và tái tạo da diễn ra thuận lợi hơn. Dara thường sử dụng nước tẩy trang chuyên dụng cho mắt, môi để làm sạch kỹ lớp trang điểm. Nếu makeup quá đậm, cô thường thấm đẫm nước tẩy trang vào bông trang điểm, đặt lên mắt và môi khoảng một phút trước rồi mới lau nhẹ nhàng để giúp làm sạch hoàn toàn. Sau đó, cô dùng dầu tẩy trang cho toàn mặt. Dara dành 10 - 15 phút để nhũ hóa hoàn toàn dầu tẩy trang, đảm bảo làm sạch hết lớp trang điểm, dưỡng da, dầu thừa, bụi bẩn.

Cận cảnh làn da không nếp nhăn của Dara. Ảnh: Instagram daraxxi

Đắp mặt nạ thường xuyên

Dara duy trì đắp mặt nạ suốt nhiều năm. Khí hậu ở Hàn Quốc khô hanh nên việc cấp ẩm cho da rất quan trọng. Dara thường xuyên đắp mặt nạ để dưỡng ẩm, tăng tốc độ phục hồi và tái tạo da, làm chậm tốc độ lão hóa. Tuyệt chiêu giúp tăng hiệu quả khi đắp mặt nạ của người đẹp sinh năm 1984 là chườm khăn nóng lên mặt để kích thích lỗ chân lông giãn nở, sau đó đắp mặt nạ để dưỡng chất thẩm thấu tốt nhất. Ngoài mặt nạ dạng miếng, khi có thời gian rảnh, Dara còn dùng dưa chuột tươi làm mặt nạ để cấp ẩm, phục hồi da.

Nhóm 2NE1. Ảnh: Instagram CL

Dara tên thật là Sandara Park sinh năm 1984, là thành viên nhóm nhạc 2NE1 - được thành lập bởi YG Entertainment vào năm 2009. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home... Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Tháng 7 năm nay, nhóm tuyên bố hoạt động trở lại và tổ chức concert tại Seoul (Hàn Quốc), Tokyo và Osaka (Nhật Bản) trong năm nay và world tour vào năm 2025. Dara là thành viên lớn tuổi nhất và được đánh giá giữ vững phong độ nhất nhóm. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt khán giả, ngoại hình của Dara không có nhiều thay đổi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]