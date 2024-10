Idol Hàn gập bụng 400 lần mỗi ngày giữ eo con kiến ở tuổi 40

Dara khoe thân hình săn chắc, gợi cảm ở tuổi 40 trên sân khấu 'Welcome Back'.

Tại concert tái hợp sau 8 năm tan rã Welcome Back của 2NE1, Dara, thành viên lớn tuổi nhất nhóm, gây ấn tượng đặc biệt với diện mạo hầu như không có sự thay đổi so với thời còn hoạt động trong nhóm. Mỹ nhân sinh năm 1984 khoe cơ bụng săn chắc, không chút mỡ thừa với những trang phục kén dáng.

Dara cho biết cô tập thể dục hầu như mỗi ngày, tập cardio và boxing nhằm hạn chế tích tụ mỡ bụng. Ngoài ra, mỗi ngày cô đều thực hiện động tác gập bụng 400 lần để có được cơ bụng số 11.

Gập bụng là bài tập đơn giản, đem lại nhiều hiệu quả giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ bụng. Gập bụng làm săn chắc vùng cơ lõi của cơ thể, hỗ trợ tăng cường cơ bắp, tăng khả năng vận động linh hoạt toàn thân, giúp cơ bụng khỏe khoắn, săn chắc hơn. Để đảm bảo hiệu quả tập luyện, cần thực hiện đúng tư thế.

Gập bụng là động tác đơn giản, mang lại hiệu quả lớn trong việc siết chặt mỡ bụng.

- Bắt đầu với tư thế nằm ngửa thoải mái trên thảm, hai tay đặt sau gáy, hai chân co lại tạo thành góc 90 độ, bàn chân đặt trên sàn.

- Hít vào, siết chặt cơ bụng, từ từ nâng đầu và vai lên khỏi sàn ở mức vừa đủ cao rồi thở ra. Lưu ý, khi thực hiện động tác cần dùng toàn bộ lực từ cơ bụng, không dùng lực tay để kéo vai khỏi sàn.

- Tiếp tục hít vào, siết chặt cơ bụng, từ từ hạ người xuống vị trí ban đầu.

- Lặp lại động tác liên tục 8 - 10 lần mỗi hiệp. Thực hiện 4 hiệp rồi tăng dần.

Lưu ý, khi tập luyện, cần tuân thủ đúng kỹ thuật hít thở, tuyệt đối không nín thở khi thực hiện gập bụng. Ban đầu, có thể thực hiện động tác chậm rãi để cơ bắp làm quen với bài tập, tránh tổn thương. Sau một thời gian làm quen, nên tăng cường độ tập luyện hoặc rút ngắn thời gian nghỉ giữa hiệp để tăng hiệu quả siết chặt mỡ bụng.

2NE1 là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment vào năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home... Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. Sau khi Park Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã.

Dara là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm và được đánh giá giữ vững phong độ nhất nhóm.

Sandara Park (nghệ danh Dara) sinh năm 1984, ra mắt cùng nhóm nhạc 2NE1 trực thuộc công ty YG Entertainment vào năm 2010. Sau khi 2NE1 tan rã, Sandara tập trung phát triển sự nghiệp solo thông qua việc tham gia nhiều chương trình.

