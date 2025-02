Mỹ nhân phim Chân Hoàn Truyện sau sinh béo đến mức trầm cảm, quyết ăn loại quả này để giảm 25kg

Lan Hi, sinh năm 1983, tại An Huy, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương năm 2012, cô gia nhập làng giải trí với một số vai phụ. Sau khi đảm nhận vai diễn Thẩm My Trang trong Chân Hoàn truyện, cô mới thực sự nổi tiếng.

Vẻ đẹp dịu dàng cùng lối diễn thể hiện một phi tần con nhà gia giáo có học thức, nhã nhặn và đầy thanh cao của cô đã thành công giúp cô nhận được đề cử giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc” trong chương trình Quốc Kịch thịnh điển của Đài truyền hình An Huy. Tài năng của nữ diễn viên được giới phê bình đánh giá cao song cô chú trọng phát triển sự nghiệp một cách nghiêm túc, kín tiếng về đời tư nên có phần ít được chú ý.

Vai diễn Thẩm My Trang do Lan Hi đảm nhận toát lên khí chất cao ngạo, sang trọng và quý phái.

Sau nhiều năm, vai diễn Thẩm My Trang do Lan Hi đóng vẫn được khán giả yêu thích. Dáng người mảnh khảnh cùng vẻ đẹp cổ điển, tĩnh lặng như nước của cô đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, say khi mang thai và sinh con, vóc dáng xinh đẹp của Lan Hi đã biến mất. 7 tháng sau khi vượt cạn, Lan Hi tăng hơn 10 kg, thậm chí còn không dám chụp hình hay soi gương.

Ngay cả bản thân nữ diễn viên cũng không ngờ hình thể của mình lại có thể thay đổi đến vậy đến mức gần như bị trầm cảm. Cô đã gọi điện cho quản lý và khóc vì quá chán nản. Ý thức được vóc dáng ngày một nặng nề, ảnh hưởng cả đến sức khỏe lẫn sự nghiệp nên Lan Hi đã nỗ lực giảm được 25kg, lấy lại ngoại hình gọn gàng, sắc vóc ngày càng trở nên mặn mà.

Diễn viên Lan Hi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát.

Trong quá khứ, nàng Thẩm My Trang từng tăng cân chóng mặt sau khi sinh con khiến cô chán nản.

Bí quyết giúp cô lấy lại vóc dáng thon thả ngày nào chính là nhờ đạp xe. Cô đạp xe một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối trong khu dân cư nơi cô sống mỗi ngày, mỗi lần 30 phút. Cô duy trì tốc độ ổn định và kiên trì đạp xe bất kể mưa hay nắng, biến việc tập luyện thành một phần không thể thiếu trong ngày.

Đặc biệt, Lan Hi cũng cho biết thay vì chọn loại xe đạp như mọi người thường đi, cô lại chọn xe có bánh xe nhỏ. Loại xe đạp này sẽ phải tốn nhiều sức hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Đồng thời, lốp xe cũng không được bơm quá căng. Theo chia sẻ của Lan Hi, nếu lốp xe được bơm căng hoàn toàn, chân bạn không cần dùng nhiều sức, khiến việc đạp xe trở nên dễ dàng hơn nên không thể đạt hiệu quả giảm cân.

Bà mẹ 8X còn có một bí quyết giúp việc đạp xe hàng ngày bớt nhàm chán đó là chọn một list nhạc yêu thích, vừa đạp xe vừa nghe nhạc.

Lan Hi tập đạp xe đều đặn mỗi ngày để tăng cường giảm cân.

Không chỉ chú trọng vào việc tập luyện, Lan Hi còn kiểm soát cả chế độ ăn uống. Trong thời kỳ đầu sau sinh, vì vẫn cần cho con bú nên cô phải đảm bảo tiêu thụ đủ các chất dinh dưỡng, không kiêng ăn bất cứ thực phẩm nào nên cân nặng tăng nhanh.

Sau 7 tháng sinh con và quyết tâm giảm cân, nàng Thẩm My Trang phải "bóp mồm bóp miệng", hạn chế ăn uống rất nhiều khiến cô thèm ăn. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng khuyên cô nên ăn nhiều bưởi hơn và dùng bưởi thay thế thức ăn khi muốn ăn. Bưởi không chỉ ngon và bổ dưỡng, nó có thể thỏa mãn cơn thèm ăn và bưởi có thể giúp cơ thể chuyển hóa chất béo.

Cô ăn bưởi mỗi khi thèm ăn để tránh tiêu thụ quá nhiều đồ ăn thiếu lành mạnh và có thể đốt mỡ hiệu quả.

Miễn là kiểm soát tốt khẩu phần, hãy chỉ ăn khoảng 1/4 đến 1/3 mỗi lần. Nhưng nếu bạn muốn ăn nhiều hơn, hãy chia nhỏ thành các bữa vào buổi sáng, trưa và chiều. Trên thực tế, nó sẽ không gây ra quá nhiều gánh nặng cho cơ thể. Đây thực sự là một loại thực phẩm tốt cho việc giảm cân hiệu quả và hữu ích.

Sau khi bước sang tuổi 40, nữ diễn viên vẫn tiếp tục duy trì việc luyện tập và chế độ ăn uống lành mạnh để giữ dáng chuẩn đẹp. Cô thường dành thời gian tới phòng tập với huấn luyện viên, cô cũng chọn đi bộ nhanh 40 phút, kết hợp bài tập kỵ khí và bài tập aerobic để đạt hiệu quả tập luyện.

Sang tuổi 40, Lan Hi thực hiện đa dạng nhiều bài tập.

Chế độ ăn uống của cô tập trung vào việc bổ sung protein, chất xơ, hạn chế tinh bột tinh chế.

Về việc kiểm soát chế độ ăn uống, hiện tại Lan Hi chủ yếu ăn hai bữa một ngày. Hiện tại cô từ bỏ đường và tinh bột tinh chế. Tuy nhiên để tránh da mặt bị chảy xệ, cô vẫn duy trì ăn ít nhất một món tinh bột mỗi ngày như cơm gạo trắng hoặc gạo lứt. Ngoài ra, cô luôn cố gắng đảm bảo uống nhiều nước nhất có thể mỗi ngày để da đẹp mịn màng.